Иран выбил из рук Трампа все козыри

Американо-иранские переговоры в Исламабаде все-таки начались. Израиль в последний момент снял вроде бы поводы для формального отказа Тегерана от этих переговоров, свернув на время свои удары по ливанской «Хезболле». Накануне Трамп, следуя своей привычке совершать сделки с позиции силы, заявил, что у Ирана «нет козырей» в мирных переговорах, кроме контроля над Ормузским проливом, «кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей». На что можно заметить, что и этого «козыря» Тегерану пока вполне достаточно. Тем более что выяснилось, что он не может быстро разминировать фарватер от собственных мин. Их сеяли как горох, с помощью мелких катеров, не всегда даже обозначая на карте.

Теперь с разминированием придется повозиться американцам. И то, если им позволят те, у кого якобы «нет козырей». Информация о присутствии военных кораблей США в проливе противоречивая. То ли они туда вошли, то ли все-таки опасаются иранских ударов и держатся на расстоянии. Сам Трамп уже похвалился, что американские корабли уже «приступают к расчистке Ормузского пролива в качестве услуги странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие». Столь же противоречива информация о том, что перед началом переговоров США разблокировали часть замороженных иранских активов в размере 6 млрд долларов, находящихся в банках Катара. Вашингтон эту информацию вроде бы опроверг. Хотя именно этот пункт на переговорах выглядит как наиболее реалистичный – по сравнению с другими пунктами, скажем, иранской переговорной позиции. В изложении иранского агентства IRIB они выглядят так: суверенный контроль Ирана над Ормузским проливом (надо полагать, с правом взимания платы за проход, иначе зачем такой «суверенитет»); получение военных репараций; разморозка иранских активов; достижение всеобъемлющего и прочного прекращения огня во всем регионе (то есть, надо полагать, прекращение израильских атак против «Хезболлы» в Ливане, ХАМАСа - в Газе, а также саудитов против хуситов в Йемене).

Доподлинно неизвестно, сколько именно иранских активов заморожено по всему миру. Общая сумма может достигать 100–120 млрд долларов, однако точные текущие цифры по странам остаются непубличными и могут сильно отличаться ввиду уже случавшихся ранее частичных разморозок и новых блокировок. Глава Центробанка Ирана в 2023 году говорил о «более чем 100 млрд долларов» иранских активов, замороженных за границей. Примерно на 2 млрд долларов заморожено авуаров Ирана в США (не включая недвижимость). В Южной Корее было заморожено еще около 7 млрд долларов, часть которых (6 млрд) позже была переведена в Катар в рамках сделок по обмену заключенными и снятию ограничений на гуманитарный импорт. В Ираке под блокировку попали еще около 6 млрд долларов (в основном платежи за газ и электроэнергию); Тегеран сообщал о частичном размораживании – примерно на 2,7 млрд. Как ни удивительно, у китайских структур числятся заблокированными до 20 млрд долларов иранских активов, в Японии - 1,5 млрд долларов, в Люксембурге – до 1,6 млрд долларов. Это все, что известно. Списки по странам не являются исчерпывающими: есть дополнительные активы под юрисдикцией ООН и отдельных государств, о которых нет вообще никакой детальной открытой разбивки.

Поскольку часть перечисленных сумм уже ранее была разморожена или переведена в третьи страны под целевое использование (гуманитарный импорт и т.п.), «текущий» замороженный остаток, вероятно, заметно ниже 100–120 млрд долларов. Но все равно тут есть за что торговаться. Переговоры в Исламабаде прошли в первый день в две фазы: сначала встретились руководители делегаций, а потом разбились на экспертные группы. Про иранскую делегацию известно, что ее численность превышает 70 человек, стало быть, настрой Тегерана серьезный. Также на каком-то уровне в переговорах, судя по всему, участвуют китайцы (их тень так и маячит за спиной Пакистана) и саудиты (на уровне представителей минфина страны). Выбор места переговоров в пользу Исламабада при этом был отдельной удачей: пакистанские спецслужбы допустят минимум утечек, предоставив возможности каждой стороне по ее желанию трактовать ход и результаты (если они будут), как ей заблагорассудится. Американскую делегацию возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс, также в нее вошли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Со стороны Ирана группой руководят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи. По мнению The Wall Street Journal, Иран отправил на переговоры сторонников жесткой линии. В частности, один из участников делегации - Али Акбар Ахмадиан, член Высшего совета национальной безопасности, был автором решения о перекрытии Ормузского пролива, а другой - Аболфазл Амуэй - инициатором принятия закона об увеличении обогащения урана.