Иран выбил из рук Трампа все козыри

Американо-иранские переговоры в Исламабаде все-таки начались. Израиль в последний момент снял вроде бы поводы для формального отказа Тегерана от этих переговоров, свернув на время свои удары по ливанской «Хезболле».
Накануне Трамп, следуя своей привычке совершать сделки с позиции силы, заявил, что у Ирана «нет козырей» в мирных переговорах, кроме контроля над Ормузским проливом, «кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей».
На что можно заметить, что и этого «козыря» Тегерану пока вполне достаточно. Тем более что выяснилось, что он не может быстро разминировать фарватер от собственных мин. Их сеяли как горох, с помощью мелких катеров, не всегда даже обозначая на карте.
Теперь с разминированием придется повозиться американцам. И то, если им позволят те, у кого якобы «нет козырей». Информация о присутствии военных кораблей США в проливе противоречивая. То ли они туда вошли, то ли все-таки опасаются иранских ударов и держатся на расстоянии.
Сам Трамп уже похвалился, что американские корабли уже «приступают к расчистке Ормузского пролива в качестве услуги странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие».
Столь же противоречива информация о том, что перед началом переговоров США разблокировали часть замороженных иранских активов в размере 6 млрд долларов, находящихся в банках Катара. Вашингтон эту информацию вроде бы опроверг.
Хотя именно этот пункт на переговорах выглядит как наиболее реалистичный – по сравнению с другими пунктами, скажем, иранской переговорной позиции. В изложении иранского агентства IRIB они выглядят так: суверенный контроль Ирана над Ормузским проливом (надо полагать, с правом взимания платы за проход, иначе зачем такой «суверенитет»); получение военных репараций; разморозка иранских активов; достижение всеобъемлющего и прочного прекращения огня во всем регионе (то есть, надо полагать, прекращение израильских атак против «Хезболлы» в Ливане, ХАМАСа - в Газе, а также саудитов против хуситов в Йемене).
Доподлинно неизвестно, сколько именно иранских активов заморожено по всему миру. Общая сумма может достигать 100–120 млрд долларов, однако точные текущие цифры по странам остаются непубличными и могут сильно отличаться ввиду уже случавшихся ранее частичных разморозок и новых блокировок. Глава Центробанка Ирана в 2023 году говорил о «более чем 100 млрд долларов» иранских активов, замороженных за границей. Примерно на 2 млрд долларов заморожено авуаров Ирана в США (не включая недвижимость).
В Южной Корее было заморожено еще около 7 млрд долларов, часть которых (6 млрд) позже была переведена в Катар в рамках сделок по обмену заключенными и снятию ограничений на гуманитарный импорт. В Ираке под блокировку попали еще около 6 млрд долларов (в основном платежи за газ и электроэнергию); Тегеран сообщал о частичном размораживании – примерно на 2,7 млрд.
Как ни удивительно, у китайских структур числятся заблокированными до 20 млрд долларов иранских активов, в Японии - 1,5 млрд долларов, в Люксембурге – до 1,6 млрд долларов. Это все, что известно. Списки по странам не являются исчерпывающими: есть дополнительные активы под юрисдикцией ООН и отдельных государств, о которых нет вообще никакой детальной открытой разбивки.
Поскольку часть перечисленных сумм уже ранее была разморожена или переведена в третьи страны под целевое использование (гуманитарный импорт и т.п.), «текущий» замороженный остаток, вероятно, заметно ниже 100–120 млрд долларов. Но все равно тут есть за что торговаться.
Переговоры в Исламабаде прошли в первый день в две фазы: сначала встретились руководители делегаций, а потом разбились на экспертные группы. Про иранскую делегацию известно, что ее численность превышает 70 человек, стало быть, настрой Тегерана серьезный. Также на каком-то уровне в переговорах, судя по всему, участвуют китайцы (их тень так и маячит за спиной Пакистана) и саудиты (на уровне представителей минфина страны).
Выбор места переговоров в пользу Исламабада при этом был отдельной удачей: пакистанские спецслужбы допустят минимум утечек, предоставив возможности каждой стороне по ее желанию трактовать ход и результаты (если они будут), как ей заблагорассудится.
Американскую делегацию возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс, также в нее вошли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Со стороны Ирана группой руководят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи. По мнению The Wall Street Journal, Иран отправил на переговоры сторонников жесткой линии. В частности, один из участников делегации - Али Акбар Ахмадиан, член Высшего совета национальной безопасности, был автором решения о перекрытии Ормузского пролива, а другой - Аболфазл Амуэй - инициатором принятия закона об увеличении обогащения урана.
В составе делегации также находятся ярые противники соглашения 2015 года. Среди них Али Багери Кани, замглавы службы безопасности Ирана и высокопоставленный депутат Махмуд Набавиан, который ранее пытался заблокировать попытки возобновить ядерные переговоры.
В то же время сам по себе факт присутствия «ястребов» еще ничего не говорит об исходе переговоров. Тут газета может ошибаться. Именно договоренности, достигнутые с помощью таких участников, могут пользоваться наибольшим доверием внутри страны и ее правящей элиты - они ведь заведомо «вне подозрения» с точки зрения нелояльности.
После пары часов переговоров на уровне глав делегаций они перешли в «экспертную фазу» и могут быть даже продлены еще на день. То, что сразу не разругались и не разошлись, уже хорошо. На этом этапе максимальным результатом можно было бы считать хотя бы какую-то договоренность по разблокировке Ормузского пролива – или обозначение «дорожной карты» к этой цели.
Вряд ли за один-два дня удастся согласовать все позиции по иранской ядерной и ракетной программе. Если их вообще удастся согласовать. Все это будет проходить под шум «грозных» заявлений Трампа. Который уже успел заявить: «Мы загружаем корабли лучшими вооружениями из когда-либо созданных, даже более совершенным, чем то, которое мы использовали для полного уничтожения. И если сделка не состоится, мы будем его использовать, и будем использовать очень эффективно».
Но весь мир уже увидел, что президент Америки «моргнул», не став устраивать Ирану Армагеддон после того, как тот отказался выполнить ультиматум Вашингтона ни по одному пункту. По сути, речь идет о том, как вытащить Трампа из той ситуации, в которую он вляпался, хотя бы как-то минимизировав репутационные потери Америки.