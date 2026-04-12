«Окно уязвимости»: европейский генерал предупреждает НАТО

Командующий ВС Нидерландов генерал Онно Айхельсхайм раскритиковал высказывания президента США Дональда Трампа в отношении НАТО, назвав их «неразумными» и подрывающими сдерживание России. В интервью Sky News он подчеркнул, что публичные сомнения в приверженности Альянсу вредят его единству.

«Наше лучшее средство сдерживания – это союз, который выглядит как союз. Такие заявления этому не помогают», – отметил Айхельсхайм.

Несмотря на критику, генерал выразил уверенность в том, что США все же выполнят свои обязательства перед союзниками.

«Если мы попросим помощи, они ее предоставят», – сказал он, подчеркнув, что на военном уровне сотрудничество с США остается стабильным.

Речь идет, в частности, о принципе коллективной обороны, закрепленном в статье 5-й договора НАТО.

Айхельсхайм согласился, что европейские страны должны больше инвестировать в собственную безопасность. «Это наш континент и наша угроза. Мы должны делать больше», – подчеркнул он.

По его словам, союзники уже договорились увеличить оборонные расходы, однако потребуется от 5 до 10 лет, чтобы достичь необходимого уровня военных возможностей.

Генерал предупредил о возможном «окне уязвимости» для НАТО в период 2028–2030 годов, когда Россия теоретически могла бы воспользоваться ослаблением оборонных возможностей Европы.

Он отметил, что сейчас российская армия сосредоточена на войне против Украины, но в случае перемирия войска РФ могут быстро восстановить силы. На вопрос, насколько вероятно, что Кремль может попытаться воспользоваться «окном уязвимости НАТО», командующий ответил: «Я должен готовиться к худшему... Он (президент РФ Владимир Путин – ред.) слишком много раз говорил, что хочет бросить вызов, поэтому нам лучше прислушаться к этому и подготовиться».