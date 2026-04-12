Что за самолеты из Тегерана приземлились на пакистанской авиабазе?

За последний час на авиабазе Нур-Хан в Равалпинди, куда ранее прибыли иранская и американская делегации, приземлились как минимум три самолета из Тегерана, сообщает корреспондент Al-Jazeera Абид Хуссейн.

Самолеты принадлежат авиакомпании Pouya Air — иранскому грузоперевозчику, который считается аффилированным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

На данный момент не совсем ясно, зачем самолеты прибыли в Пакистан и кто именно на них прилетел, учитывая, что в Исламабаде уже находится внушительный иранский контингент численностью не менее 70 человек.

Ранее вечером иранские источники сообщили Al Jazeera, что в связи с переходом переговоров в более детальную фазу в страну могут прибыть дополнительные эксперты из Ирана.