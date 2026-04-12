В Британии готовятся к военному времени

Правительство Великобритании разрабатывает новую версию масштабного плана по подготовке всей страны — от армии и полиции до больниц и промышленности — к участию в войне.

Об этом в интервью Sky News рассказал командующий ВВС Великобритании маршал авиации Ричард Найттон. По его словам, властям и гражданам необходимо готовиться к действиям со стороны противника, который находится на грани войны с Британией, а не просто проводит гибридные атаки.

Готовящаяся редакция военной стратегии правительства (Government War Book), которая не обновлялась с 1976 года, потребует от британцев иного подхода к вопросам устойчивости государства, заявил Найттон. По его словам, план будет опираться на уроки холодной войны, но «в современном контексте, с учетом состояния современного общества и инфраструктуры». Это включает в себя обеспечение устойчивости критической инфраструктуры, такой как электростанции и системы водоснабжения, не только к стихийным бедствиям, но и к угрозе войны.

Прежняя версия стратегии содержала подробные мобилизационные списки и указания к дополнительным планам мобилизации не только военных, но и гражданского населения, а также промышленности в условиях кризиса. В нее входили инструкции по закрытию школ, освобождению госпиталей, введению карточной системы распределения продовольствия и даже по обеспечению сохранности национальных сокровищ.

Гражданское население должно осознать: над ситуацией относительного мира, которым Великобритания наслаждалась последние 30 лет, нависает все большая угроза, подчеркнул Найттон. «Это требует от нас повышения осведомленности; мы должны помочь населению понять суть этих угроз, а также то, что люди могут сделать для поддержки страны и, потенциально, вооруженных сил», — заявил маршал.

Ранее премьер Кир Стармер и министр обороны Джон Хили обещали нарастить расходы на оборону до 3,5% ВВП (сейчас чуть более 2%), но не раньше 2035 года.