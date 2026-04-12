В Дагестане угроза прорыва плотины: объявлена эвакуация

Власти двух сел Гергебильского района Дагестана предупредили жителей о риске прорыва естественной плотины и призвали их эвакуироваться. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Срочное предупреждение для жителей сел Гергебиль и Кикуни. <...> В связи с произошедшим обвалом горной породы в Лакском районе и образованием завального озера возникла угроза чрезвычайной ситуации. Существует риск прорыва естественной плотины и резкого подъема уровня воды в руслах рек ниже по течению. В целях обеспечения безопасности населения призываем соблюдать дистанцию. Категорически запрещено находиться вблизи береговой линии рек. Эвакуация. Жителям домов, расположенных в непосредственной близости к пойме реки, рекомендуется временно покинуть жилье и перебраться в безопасные районы к родственникам или в пункты временного размещения», - говорится в сообщении.

На территории Дагестана продолжаются работы по устранению последствий мощных ливней, которые привели к масштабным наводнениям в нескольких районах в конце марта и начале апреля. Сложная ситуация в Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах, где подтоплены десятки домов, автомобилей и приусадебных участков. Непогодой смыло несколько мостов. По официальным данным МЧС, в республике погибли шесть человек. Всего в зону ЧС попали до 1,5 млн жителей. Проведена эвакуация 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.