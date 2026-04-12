Израильской армии отдали распоряжение по Ливану

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отдали распоряжение ограничить в ближайшие дни атаки на Ливан. Об этом сообщает Kan cо ссылкой на высокопоставленный военный источник в Израиле.

Согласно опубликованной информации, особое внимание в этом распоряжении уделяется Бейруту.

Речь идет о шагах по формированию взаимного доверия между сторонами перед началом переговоров в Вашингтоне между Израилем и Ливаном. Переговоры, в которых примут участия послы Израиля и Ливана, начнутся 14 апреля.

В свою очередь саудовский телеканал Al-Hadath сообщил, что получены американские гарантии согласия Израиля воздержаться от ударов по Бейруту до 14 апреля.

Сообщается также, что в ходе переговоров Израиль потребует от правительства Ливана разоружить «Хезболлу», а сам обязуется не атаковать районы, где будет действовать ливанское правительство.