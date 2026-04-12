Третий раунд переговоры в Исламабаде завершился. Безрезультатно
Третий раунд переговоры в Исламабаде завершился. Безрезультатно

Иран призвал США к реализму. Переговоры продолжатся

Переговорный процесс между Ираном и США в Исламабаде по предложению Пакистана продолжится 12 апреля. Об этом сообщило агентство Fars.

Переговоры между США и Ираном при посредничестве пакистанской стороны в Исламабаде официально завершились после 14 часов обсуждений. Стороны, несмотря на разногласия, еще вернутся к переговорам, сообщило правительство исламской республики.

"Ирано-американские переговоры при посредничестве Пакистана завершились после 14 часов. Технические группы с обеих сторон в настоящее время обмениваются материалами. Переговоры продолжатся, несмотря на сохраняющиеся разногласия", - говорится в сообщении правительства исламской республики в X.

Между Тегераном и Вашингтоном сохраняются серьезные противоречия после завершения третьего раунда консультаций в Исламабаде, передает агентство Tasnim.

"Между иранской и американской делегациями на переговорах все еще сохраняются серьезные разногласия. Теперь дело за США — им предстоит преодолеть свои завышенные требования и заменить свои амбиции реалистичным подходом", — говорится в сообщении.

Наряду с этим, как сообщает New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников главы делегаций Ирана и США Мохаммад-Багер Галибаф и Джей Ди Вэнс пожали руки на переговорах.

