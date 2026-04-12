И иранские переговорщики покинули Исламабад

Иранская делегация покинула Пакистан после того, как переговоры с Соединенными Штатами завершились без достижения соглашения, передает агентство Mehr.
Переговоры между Ираном и США продолжались в течение нескольких дней, однако, как отметил глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс, странам не удалось достичь окончательного соглашения. Он подчеркнул, что делегация США возвращается домой без подписания какого-либо документа.
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об «атмосфере недоверия» на прошедших встречах.