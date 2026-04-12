В Венгрии парламентские выборы: Орбан или оппозиция?

В Венгрии ранним утром в воскресенье началось голосование на парламентских выборах. В них участвуют пять партий, при этом настоящих соперников — два: «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана и «Тиса» Петера Мадьяра, созданная в 2020 году (Мадьяр ушел из правящей партии в оппозицию в 2024 году). В 6 утра по местному времени (08:00 по Баку) по всей Венгрии открылись избирательные участки. Избиратели голосуют до 19:00 — за кандидата по одномандатному округу (всего таким образом распределятся 106 мест из 199) и за партию. Чтобы пройти в парламент, политические партии должны преодолеть пятипроцентный барьер.

Кроме «Фидес» и «Тиса» избиратели смогут проголосовать за левую «Демократическую коалицию», пародийную Партию двухвостой собаки и крайне правое «Наше отечество» (Mi Hazánk). Только у последней, согласно опросам, есть шансы преодолеть пятипроцентный барьер. Независимые соцопросы предсказывают победу «Тисы», но близкие к власти центры предполагают, что партия Орбана сохранит парламентское большинство. Подсчитать голоса, согласно венгерским законам, должны не позднее субботы 18 апреля. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и его жена уже проголосовали на парламентских выборах. Об этом он сообщил в Facebook. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что отдал свой голос за партию Виктора Орбана «Фидес».