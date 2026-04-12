В Венгрии парламентские выборы: Орбан или оппозиция?

В Венгрии ранним утром в воскресенье началось голосование на парламентских выборах. В них участвуют пять партий, при этом настоящих соперников — два: «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана и «Тиса» Петера Мадьяра, созданная в 2020 году (Мадьяр ушел из правящей партии в оппозицию в 2024 году).
В 6 утра по местному времени (08:00 по Баку) по всей Венгрии открылись избирательные участки. Избиратели голосуют до 19:00 — за кандидата по одномандатному округу (всего таким образом распределятся 106 мест из 199) и за партию. Чтобы пройти в парламент, политические партии должны преодолеть пятипроцентный барьер.
Кроме «Фидес» и «Тиса» избиратели смогут проголосовать за левую «Демократическую коалицию», пародийную Партию двухвостой собаки и крайне правое «Наше отечество» (Mi Hazánk). Только у последней, согласно опросам, есть шансы преодолеть пятипроцентный барьер.
Независимые соцопросы предсказывают победу «Тисы», но близкие к власти центры предполагают, что партия Орбана сохранит парламентское большинство. Подсчитать голоса, согласно венгерским законам, должны не позднее субботы 18 апреля.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и его жена уже проголосовали на парламентских выборах. Об этом он сообщил в Facebook. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что отдал свой голос за партию Виктора Орбана «Фидес».
Утром в воскресенье было опубликовано интервью Орбана, в котором он выразил надежду на то, что для «Фидес» 12 апреля станет «триумфальным днем».
«Фидес» и оппозиционная «Тиса» накануне вечером провели свои предвыборные митинги. Площадь Университета в Дебрецене была переполнена перед выступлением лидера оппозиции Петера Мадьяра. Он заявил, что 12 апреля миллионы людей подтвердят, что место страны было, есть и будет в Европе. Он пообещал ввести налог на богатство для миллиардеров, открыть досье на секретных агентов и расследовать российское влияние, а также начать расследование против министра иностранных дел страны Петера Сийярто.
На предвыборном митинге «Фидес» в Будапеште первыми выступили Сийярто и Янош Лазар, а затем – Орбан. По словам премьер-министра, они одержат победу, которая удивит всех, даже их самих.
Поддержать Орбана перед выборами приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он похвалил премьер-министра за защиту венгерского народа и за все, что тот сделал для «успешного урегулирования войны между Россией и Украиной», также обвинил Брюссель во вмешательстве в парламентские выборы.
Президент Сербии Александар Вучич также выразил поддержку венгерскому премьер-министру Виктору Орбану. Вучич заявил, что «каким бы ни был результат» выборов в Венгрии – он поддерживает Орбана и благодарит его «за все».