В пасхальную ночь атакована дроном Сумская область: ранены врачи

Власти Сумской области Украины сообщили о российском ударе дроном по машине скорой помощи, в результате чего ранения получили трое медиков.

«Российский беспилотник попал в транспорт в Глуховской общине. Пострадали трое медиков. Им оперативно оказали помощь. Угрозы жизни нет», — написал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о «пасхальном перемирии» с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля. Однако ВСУ заявили, что с момента начала режима прекращения огня было зафиксировано почти 500 случаев его нарушения.

Российская сторона также заявляла о нарушениях перемирия, в частности, сообщалось об обстрелах Курской и Белгородской областей.