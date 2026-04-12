Армия Израиля нанесла удар по Ливану

«Ночью Армия обороны Израиля обнаружила ракетную установку, развернутую и готовую к запуску снарядов в направлении территории Израиля. Вскоре после обнаружения установка была уничтожена..., что позволило предотвратить запуск», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении ракетной установки в ходе ночного удара по Ливану.

Ливанский канал «Аль-Маядин» передает, что утром 12 апреля ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по целям в Тире, на юго-западе Ливана, примерно в 20 км от границы Израиля.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

Ранее канцелярия президента Израиля сообщила, что 14 апреля состоится первый предварительный раунд ливано-израильских контактов в Вашингтоне под эгидой США, на котором будет определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации двух стран возглавят послы Ливана и Израиля в США - Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.