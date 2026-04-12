Трамп смотрел бой UFC, когда Вэнс объявил о провале переговоров

По данным британской газеты The Independent, американский лидер приехал в спортивный комплекс Kaseya Center, где проходил бой между чехом Иржи Прохазкой и новозеландцем Карлосом Ульбергом, после 21:00 (05:00 по Баку). Трампа сопровождали члены его семьи и президент UFC Дэйн Уайт.

Под звуки песни Кида Рока, звучавшей из динамиков, Трамп направился к своему месту, где его ждал госсекретарь Марко Рубио. Неподалеку находился и Серджио Гор, посол США в Индии. Трамп пожал им руки и особо отметил Джо Рогана, ведущего подкаста, который также работает комментатором боев UFC. По словам журналистов, Трамп и Рубио наслаждались поединком.

Бой завершился победой новозеландца Карлоса Ульберга в первом раунде. При этом по ходу боя Ульберг получил травму ноги. Поединок прошел в статусе главного события турнира, на кону стоял пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Для 35-летнего новозеландца победа стала 32-й в смешанных единоборствах при одном поражении. 33-летний Прохазка проиграл в шестой раз. На его счету также 32 победы и одна ничья.

Переговоры между Ираном и США прошли 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. С иранской стороны в них приняли участие спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи. Американскую сторону представляли Джей Ди Вэнс, посланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. После переговоров Вэнс заявил, что стороны не пришли к общему соглашению. По его словам, американская сторона «очень четко обозначила» свои красные линии: в чем Вашингтон готов пойти навстречу, а в чем нет. Однако иранская делегация отказалась принимать условия. Агентство Fars со ссылкой на источник сообщает, что Тегеран не принял условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики.