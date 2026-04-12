Третий раунд переговоров в Исламабаде завершился. Безрезультатно
Третий раунд переговоров в Исламабаде завершился. Безрезультатно

Трамп смотрел бой UFC, когда Вэнс объявил о провале переговоров

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио находились на поединке турнира UFC, когда вице-президент Джей Ди Вэнс объявил об отсутствии соглашения с Ираном.

По данным британской газеты The Independent, американский лидер приехал в спортивный комплекс Kaseya Center, где проходил бой между чехом Иржи Прохазкой и новозеландцем Карлосом Ульбергом, после 21:00 (05:00 по Баку). Трампа сопровождали члены его семьи и президент UFC Дэйн Уайт.

Под звуки песни Кида Рока, звучавшей из динамиков, Трамп направился к своему месту, где его ждал госсекретарь Марко Рубио. Неподалеку находился и Серджио Гор, посол США в Индии. Трамп пожал им руки и особо отметил Джо Рогана, ведущего подкаста, который также работает комментатором боев UFC. По словам журналистов, Трамп и Рубио наслаждались поединком.

Бой завершился победой новозеландца Карлоса Ульберга в первом раунде. При этом по ходу боя Ульберг получил травму ноги. Поединок прошел в статусе главного события турнира, на кону стоял пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Для 35-летнего новозеландца победа стала 32-й в смешанных единоборствах при одном поражении. 33-летний Прохазка проиграл в шестой раз. На его счету также 32 победы и одна ничья.

Переговоры между Ираном и США прошли 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. С иранской стороны в них приняли участие спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи. Американскую сторону представляли Джей Ди Вэнс, посланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. После переговоров Вэнс заявил, что стороны не пришли к общему соглашению. По его словам, американская сторона «очень четко обозначила» свои красные линии: в чем Вашингтон готов пойти навстречу, а в чем нет. Однако иранская делегация отказалась принимать условия. Агентство Fars со ссылкой на источник сообщает, что Тегеран не принял условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики.

Трамп на что-то намекает
Трамп на что-то намекает
11:20 114
Трамп смотрел бой UFC, когда Вэнс объявил о провале переговоров
Трамп смотрел бой UFC, когда Вэнс объявил о провале переговоров фото; новость дополнена
10:45 866
Армия Израиля нанесла удар по Ливану
Армия Израиля нанесла удар по Ливану видео
10:36 600
В пасхальную ночь атакована дроном Сумская область: ранены врачи
В пасхальную ночь атакована дроном Сумская область: ранены врачи
10:27 578
В Венгрии парламентские выборы: Орбан или оппозиция?
В Венгрии парламентские выборы: Орбан или оппозиция?
10:20 856
И иранские переговорщики покинули Исламабад
И иранские переговорщики покинули Исламабад
09:56 1121
«Последние 10% – самые трудные»: флот КСИР жив и угрожает
«Последние 10% – самые трудные»: флот КСИР жив и угрожает
09:48 1683
В Лондоне арестованы сотни людей… из-за поддержки Палестины
В Лондоне арестованы сотни людей… из-за поддержки Палестины
03:36 2826
Мелания скомпрометировала Трампа?
Мелания скомпрометировала Трампа? новый громкий скандал
03:04 8496
Провал переговоров США и Ирана. Вэнс улетел. Что дальше – неизвестно
Провал переговоров США и Ирана. Вэнс улетел. Что дальше – неизвестно подробности; обновлено 09:15
09:15 7132
КСИР выступил с угрозой в адрес США
КСИР выступил с угрозой в адрес США фото; последнее обновление 02:18
02:20 18799
