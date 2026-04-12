Обращение МЧС Азербайджана к гражданам

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с прогнозируемой ветреной и нестабильной погодой в ряде регионов.

Согласно обращению МЧС, по данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в отдельных районах Азербайджана ожидаются интенсивные дожди, кратковременные селевые потоки на горных реках, грозы, временами сильный ветер.

МЧС в очередной раз напоминает основные правила безопасности. При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередачи и высокими деревьями. С учетом того, что сильный ветер может осложнить тушение пожаров, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, владельцам маломерных судов напомнили о запрете выхода в море в такую погоду.

В целях защиты от возможных селей и паводков рекомендуется избегать опасных участков, при возникновении угрозы - немедленно подниматься на возвышенности. Также для защиты от молнии следует отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефонами (стационарными и мобильными), избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, громоотводами и антеннами, не укрываться под высокими деревьями, при нахождении в автомобиле - остановиться, закрыть окна и переждать грозу.