У Саудовской Аравии хорошие новости

Власти Саудовской Аравии сообщили о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу «Восток – Запад» в полном объеме после последствий иранских атак на объекты энергетической инфраструктуры королевства. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики.

По данным ведомства, в результате атак была утрачена часть мощностей, в том числе зафиксирована «потеря около 700 тыс. баррелей в сутки пропускной способности трубопровода «Восток – Запад», а также снижение добычи на месторождениях «Манифа» и «Хурайс» примерно на 300 тыс. баррелей в сутки на каждом. В настоящее время «успешные операционные и технические усилия позволили восстановить полную мощность прокачки через трубопровод, составляющую около 7 млн баррелей в сутки, а также восстановить объемы добычи на месторождении «Манифа» в размере около 300 тыс. баррелей в сутки».

Уточняется, что «в отношении месторождения «Хурайс» работы по восстановлению полной производственной мощности продолжаются», о завершении будет объявлено дополнительно.