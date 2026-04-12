Трамп на что-то намекает

После неудавшейся сделки с Ираном президент США Дональд Трамп поделился в соцсети Truth Social статьей журналиста Джона Соломона под названием «Козырь в рукаве Трампа на случай, если Иран не уступит: морская блокада».

В статье приводятся мнения экспертов, по мнению которых США могут осуществить морскую блокаду Ирана, как это произошло с Венесуэлой перед похищением президента Николаса Мадуро. «По иронии судьбы, огромный авианосец USS Gerald Ford, возглавлявший блокаду Венесуэлы, сейчас находится в Персидском заливе», — отмечается в публикации.

Накануне переговоров в Пакистане несколько американских военных кораблей впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке пересекли Ормузский пролив. Действие не было согласовано с Ираном.

В то же время бывший переговорщик Госдепартамента по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер заявил CNN, что у Ирана на переговорах больше «козырей в рукаве», чем у США. По его словам, Тегеран не спешит идти на уступки, демонстрируя, что превратил географию в оружие и управляет Ормузским проливом. «Они продемонстрировали ужасающую способность подрывать безопасность и стабильность. Все это — их козыри», — считает Миллер, добавив, что Иран скорее рискнет вернуться к военным ударам со стороны США и Израиля, чем уйдет с переговоров с пустыми руками.

По итогам переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщил, что Вашингтон сделал «окончательное и лучшее предложение», однако иранские переговорщики на условия американцев не согласились. Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сообщил, что на «напряженных» переговорах речь шла об Ормузском проливе, ядерной проблеме, репарациях и отмене санкций. Успех переговоров зависит от серьезности намерений США, отказа от чрезмерных требований и признания иранских интересов, считает Багаи.