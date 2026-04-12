ЦАХАЛ уничтожает лаборатории по производству взрывчатки

Израильская армия уничтожила лабораторию по изготовлению взрывных устройств в лагере Тулькарм на Западном берегу.

По данным израильских военных, лаборатория была обнаружена в пятницу, 10 апреля. В ходе операции были найдены различные виды оружия и материалов для изготовления бомб.

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что «взрывные устройства, изготовленные в лаборатории, предназначались для атак на силы израильской армии, действующие на Западном берегу, а также для проведения терактов против граждан Израиля».