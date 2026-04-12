Китайские рабочие запротестовали в России: требуют зарплаты

В Комсомольске-на-Амуре (РФ) прошла акция протеста китайских строителей, занятых на объектах местного нефтеперерабатывающего завода.
Сотрудники компании ООО «Петро-Хэхуа» попросили главу «Роснефти» Игоря Сечина о помощи из-за невыплаты зарплаты в стройгородке рядом с Комсомольским НПЗ, сообщают российские издания.
Рабочие из Китая прошли колонной по Комсомольску-на-Амуре. Часть рабочих после марша устроила сидячий протест в лесопарке.
Приехавшие в центр города сотрудники правоохранительных органов, несмотря на то что митинг не был согласован, не предпринимали попыток разогнать иностранных рабочих или провести задержания.
April 12, 2026
April 12, 2026
April 12, 2026