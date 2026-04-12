Эхо переговоров: Ормуз пока под замком. А КСИР все грозит

Согласно данным сервисов по отслеживанию судов, вечером предыдущего дня в сторону Персидского залива направились три крупных танкера, которые не имеют прямых связей с Ираном. В воскресенье утром два из них — Agios Fanourios I, который направлялся в Ирак, и пакистанский Shalamar, следовавший к острову Дас в ОАЭ, прибыли к КПП на иранском острове Ларак, где развернулись в обратную сторону.

Два пустых супертанкера планировали пройти через Ормузский пролив 12 апреля, но в последний момент развернулись, когда стало известно о несостоявшейся мирной сделке США и Ирана, сообщает Bloomberg.

Третий танкер Mombasa B, возглавлявший ряд судов, направился далее в залив по одобренному Ираном маршруту. О его пункте назначения пока неизвестно. Судно Mombasa B связано с базирующейся в Южной Корее Sinokor Maritime Co.

Ранее и Ирак, и Пакистан получили разрешение от Ирана на транзит через Ормузский пролив, поэтому причины выборочного прохода через него не ясны. Bloomberg обращает внимание на то, что изменения в маршрутах произошли в момент, когда переговорщики в Исламабаде объявили, что соглашения достичь не удалось.

11 апреля на фоне переговоров через Ормузский пролив также начали движение два супертанкера под китайским флагом и один под греческим.

Глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи считает, что правительство должно создать систему управления и контроля в Ормузском проливе и Персидском заливе. В комментарии RT Азизи сказал, что любое судно, желающее войти в пролив, должно будет платить с учетом национальных интересов страны.

Иранские СМИ сообщают, что КСИР пригрозил «жестким и решительным» ответом на попытки прохода военных судов через Ормузский пролив. В заявлении утверждается, что военно-морские силы КСИР «осуществляют интеллектуальное управление Ормузским проливом», и разрешение на проход через этот стратегический водный путь в соответствии со «специальными правилами» выдается «исключительно невоенным судам».

При этом, согласно данным сервиса TankerTrackers, в субботу через Ормуз проследовал транзит 4 млн баррелей нефти из Саудовской Аравии и 2 млн баррелей из Ирака.