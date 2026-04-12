За два месяца до 80%: Иран уже восстанавливает свои НПЗ

Иран может частично восстановить работоспособность своих поврежденных НПЗ в течение пары месяцев. Об этом заявил в эфире телеканала SNN замминистра нефти Мохаммад Садег Азимифар.

«Мы сможем восстановиться до 70-80% от прежней мощности», — сказал иранский чиновник.

Полное восстановление поврежденных в ходе боевых действий объектов он назвал задачей среднесрочной и долгосрочной перспективы.

8 апреля сообщалось об ударе по НПЗ острова Лаван на юге Ирана. По словам замминистра, «сейчас на месте работают бригады для разбора завалов и замены поврежденного оборудования. В течение примерно 10 дней мы запустим часть завода, а остальные его части будут поэтапно введены в эксплуатацию».