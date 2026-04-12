Глава Генштаба Уганды пригрозил Турции и отправился в Израиль

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Уганды Мухузи Кайнеругаба, сын угандийского президента, известный своей произраильской позицией, заявил, что направляется в Израиль на переговоры. Об этом пишут израильские СМИ.
Он также опубликовал в социальных сетях пост, в котором пригрозил разорвать дипломатические отношения с Турцией, а также закрыть воздушное пространство для турецких самолетов, если неназванные им «вопросы» не будут урегулированы. Кайнеругаба также потребовал один миллиард долларов от Анкары.
«…Если они (власти Турции) не займутся этими вопросами, в 30-дневный срок мы разорвем ВСЕ дипломатические отношения с Турцией», – написал он.
Кайнеругаба обвинил Анкару в регулярных «ударах в спину» и призвал сограждан отказаться от поездок в Турцию.
Еще в одном посте генерал заявил: «Помимо $1 млрд от Турции, я хочу их самую красивую женщину в жены». Эта запись позднее была удалена, но содержание доступно в предпросмотре ссылок. При этом сохранился его следующий по времени пост: «Пусть заплатят нам и отдадут жен. И будет им мир».
Через несколько часов Мухузи Кайнеругаба заявил в X, что у него «500 тысяч голодных мужчин, которые хотят денег и бесплатно съедят Тегеран».
Позже Мухузи Кайнеругаба заявил, что опасается стран, обладающих ядерным оружием. «С ними я связываться не могу, — пояснил генерал. — Выражаю им огромное уважение».
Ранее Кайнеругаба сообщал, что если Израилю будет грозить поражение в войне с Ираном, Уганда вступит в войну на израильской стороне. Он также заявлял о готовности направить 100 000 угандийских солдат на защиту Святой земли: «Это земля Господа нашего Иисуса Христа».
В конце марта Мухузи Кайнеругаба написал в X, что если Израилю потребуется помощь Уганды, о ней стоит только попросить, и «угандийские братья окажут им содействие». Он пояснил, что Израиль поддерживал Уганду в 1980-1990-х, теперь окрепшая и разбогатевшая страна может вернуть долг.