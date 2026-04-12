Глава Генштаба Уганды пригрозил Турции и отправился в Израиль

Он также опубликовал в социальных сетях пост, в котором пригрозил разорвать дипломатические отношения с Турцией, а также закрыть воздушное пространство для турецких самолетов, если неназванные им «вопросы» не будут урегулированы. Кайнеругаба также потребовал один миллиард долларов от Анкары.

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Уганды Мухузи Кайнеругаба, сын угандийского президента, известный своей произраильской позицией, заявил, что направляется в Израиль на переговоры. Об этом пишут израильские СМИ.

«…Если они (власти Турции) не займутся этими вопросами, в 30-дневный срок мы разорвем ВСЕ дипломатические отношения с Турцией», – написал он.

Кайнеругаба обвинил Анкару в регулярных «ударах в спину» и призвал сограждан отказаться от поездок в Турцию.

Еще в одном посте генерал заявил: «Помимо $1 млрд от Турции, я хочу их самую красивую женщину в жены». Эта запись позднее была удалена, но содержание доступно в предпросмотре ссылок. При этом сохранился его следующий по времени пост: «Пусть заплатят нам и отдадут жен. И будет им мир».

Через несколько часов Мухузи Кайнеругаба заявил в X, что у него «500 тысяч голодных мужчин, которые хотят денег и бесплатно съедят Тегеран».

Позже Мухузи Кайнеругаба заявил, что опасается стран, обладающих ядерным оружием. «С ними я связываться не могу, — пояснил генерал. — Выражаю им огромное уважение».

Ранее Кайнеругаба сообщал, что если Израилю будет грозить поражение в войне с Ираном, Уганда вступит в войну на израильской стороне. Он также заявлял о готовности направить 100 000 угандийских солдат на защиту Святой земли: «Это земля Господа нашего Иисуса Христа».

В конце марта Мухузи Кайнеругаба написал в X, что если Израилю потребуется помощь Уганды, о ней стоит только попросить, и «угандийские братья окажут им содействие». Он пояснил, что Израиль поддерживал Уганду в 1980-1990-х, теперь окрепшая и разбогатевшая страна может вернуть долг.