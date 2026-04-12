Интернета в Иране нет и пока не будет

Иран не установил сроки возобновления доступа населения к глобальному интернету, несмотря на ограниченный доступ для некоторых предприятий, заявил в воскресенье Али Хаким Джавади, глава иранской организации компьютерных специалистов, сославшись на соображения безопасности в «особых и военных» условиях.

«Конкретные сроки восстановления доступа к интернету для населения пока не объявлены», — заявил Джавади.

Группа мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что в Иране общенациональная блокировка интернета продолжается уже седьмую неделю, перебои в работе интернета длятся более 1000 часов.