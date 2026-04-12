В Иране аресты «наемников»

Служба безопасности Ирана разоблачила шпионскую сеть в 16 провинциях, передававшую «секретную информацию» иностранным разведкам, в том числе указывая цели для ударов. Об этом сообщают иранские СМИ.

«Арестованы 50 наемников и связанных с ними элементов, которые передавали врагу данные на секретных объектах, включая ключевую инфраструктуру, контрольно-проверочные пункты, места дислокации наших сил», – утверждается в сообщении.

Отмечается, что изъято специализированное электронное оборудование, включая средства связи, в том числе спутниковой, оружие и боеприпасы.