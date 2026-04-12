Азербайджан еще в семи финалах чемпионата Европы

Сегодня в португальском Портимао завершается чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу.

Командные финалы состоялись вчера, а сегодня разыгрываются медали в индивидуальных видах и синхронных прыжках. Один финал с участием азербайджанских гимнастов уже состоялся. Юниорский дуэт Аммар Бахшалиев - Фархад Мустафаев с результатом 23,900 балла занял 8-е место.

Золото у нейтральных спортсменов из Беларуси, серебро у Испании, бронза у нейтральных спортсменов из России.

Сегодня представители Азербайджана выступят еще в семи финалах.

Напомним, вчера взрослая команда Азербайджана по тамблингу в составе Михаила Малкина, Тофика Алиева и Адиля Гаджизаде завоевала серебряные медали.