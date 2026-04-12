«Ожесточенные столкновения» между армией Израиля и «Хезболлой»

Отмечается об «ожесточенных столкновениях» между израильскими военными и группировкой «Хезболла». По данным агентства Ливана, в последние дни Армия обороны Израиля окружила Бинт-Джубайль в рамках «операции по зачистке города от боевиков и инфраструктуры группировки».

Сообщается, что израильские силы продолжают попытки продвинуться в оставшиеся кварталы города и установить над ними контроль. Также отмечается, что ЦАХАЛ наносит артиллерийские удары по окраинам Бинт-Джубайля и его подъездным районам в ходе продолжающихся боевых действий.

По данным агентства, отряды группировки «Хезболла» оказывают сопротивление.

Ранее на этой неделе израильские СМИ сообщали, что ЦАХАЛ окружила Бинт-Джубайль с целью зачистить территорию от «Хезболлы».

С 1985 по 2000 год город, расположенный в пяти километрах от границы Израиля и Ливана, занимали израильские войска, затем они отошли. В 2006 году во время Второй ливанской войны («Июльская война») ЦАХАЛ и «Хезболла» вели бои за этот город.