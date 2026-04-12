«Нельзя диктовать Ирану условия»: Зариф назвал причину провала переговоров. А Тегеран говорит о «дипломатии силы»

«Никакие переговоры – по крайней мере, с Ираном – не увенчаются успехом на условиях «наши/ваши». США должны усвоить: нельзя диктовать Ирану условия», – добавил Зариф.

«Хотите знать, почему переговоры не увенчались успехом? Джей Ди Вэнс: «Они решили не принимать наши условия». Точно», — написал Зариф в соцсети X.

Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что требования США привели к провалу переговоров с Ираном.

В то же время глава иранской делегации, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, заявил, что Иран выдвигал инициативы по мирному урегулированию конфликта во время переговоров, но американская сторона «не смогла завоевать доверие» Тегерана. «Мои коллеги из иранской делегации выдвинули 168 конструктивных, перспективных предложений, однако в этом раунде переговоров противоположной стороне в конечном итоге не удалось завоевать доверие делегации», - написал он на своей странице в Х.

По словам спикера, «перед началом переговоров я подчеркнул, что у нас есть необходимая добрая воля и решимость, но, учитывая опыт двух предыдущих войн, мы не доверяем другой стороне».

«Америка поняла нашу логику и принципы, и теперь ей предстоит решить, сможет ли она заслужить наше доверие или нет», — добавил Галибаф в своем посте.

Галибаф заявил, что «мы всегда рассматриваем дипломатию силы как альтернативный метод наряду с военной борьбой за права иранского народа и ни на минуту не откажемся от попыток закрепить достижения 40 дней иранской национальной обороны».

После переговоров представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил агентству Mehr, что ни одна из сторон не ожидала быстрого заключения соглашения. По его словам, консультации состоялись после 40 дней «навязанной войны» и сопровождались подозрительностью сторон.

Тегеран заявил, что не планирует продолжать ядерные переговоры с Вашингтоном, однако, по словам Багаи, дипломатические контакты между странами сохранятся, писала The Wall Street Journal. Дата, место и повестка возможного следующего раунда пока не определены, отмечало агентство Nour.

Встреча делегаций США и Ирана прошла 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, сообщил, что стороны не пришли к общему соглашению — по его словам, США обозначили «красные линии», а Иран не принял предложенные условия. Представитель иранского МИД указал, что по ряду вопросов удалось добиться взаимопонимания, но по 2–3 ключевым темам сохраняются разногласия. По данным Axios, спор связан, в частности, с позицией Тегерана по контролю над Ормузским проливом и отказом сокращать запасы обогащенного урана.