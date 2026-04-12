Синоптики о погоде: пасмурно, дожди, град...

В понедельник, 13 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и вечером местами возможен дождь, прогнозируется порывистый северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 8-10, днем 11-14 тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, которые местами усилятся, град, в горных районах возможен снег. Умеренный западный ветер в течение дня может усилиться. Температура воздуха ночью 6-10, днем 12-16 тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем 4-7 тепла.