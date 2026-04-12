Сотни погибших и измазанных мазутом птиц на побережье Черного моря

«По оценке специалистов, птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, которое обнаружили в 11 километрах от курорта. Накануне его обработали биосорбентом и установили боновые заграждения», — заявили в оперштабе.

Ранее местные власти заявляли о скором открытии пляжей после масштабного загрязнения, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда в море вылилось около 4 тысяч тонн мазута. В конце марта вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования, и пляжи Анапы планируют открыть к 1 июня. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что до начала лета на пляжи насыплют дополнительный слой песка толщиной до 50 см.

В Росприроднадзоре признавали, что собрать весь мазут невозможно, так как топливо продолжает поступать с одного из затонувших танкеров.

В оперштабе Кубани при этом утверждают, что новое пятно могло образоваться не из-за старого загрязнения, а в результате недавних атак беспилотников на суда в акватории Черного и Азовского морей. В частности, 5 апреля у берегов захваченной РФ части Херсонской области Украины затонул сухогруз с пшеницей, незадолго до этого обломки БПЛА повредили сухогруз в Таганрогском заливе.