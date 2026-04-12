Третий раунд переговоров в Исламабаде завершился. Безрезультатно
Третий раунд переговоров в Исламабаде завершился. Безрезультатно

«Зависит» от Нетаньяху: конфликт Трампа и Карлсона разгорается

15:10 2194

Президент США Дональд Трамп «слепо» выполняет указания Израиля, что стало очевидно после начала военной операции против Ирана. Так американский журналист Такер Карлсон сказал в интервью британской вещательной корпорации BBC.

«Мне жаль его, как мне жаль всех рабов. Он несвободен в данный момент и не может действовать в собственных интересах и в интересах своей страны», — считает Карлсон.

По его утверждению, тот факт, что США не могут гарантировать прекращение огня в Ливане, показывает высокую степень «зависимости» Трампа от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Дональд Трамп объявил о прекращении огня. Очевидно, он сделал это с облегчением. Он опубликовал большую часть условий прекращения огня. А затем через два часа этот режим прекращения огня завершился, потому что Израиль намеренно нарушил условия, атаковав не только юг Ливана, но и Бейрут», — сказал Карлсон.

Карлсон также назвал решение Трампа начать войну против Ирана ради «смены режима» самой крупной «ошибкой» какого-либо президента США за всю его жизнь.

Малкин, Алиев, датчанин и португалец в борьбе за золото чемпионата Европы
Малкин, Алиев, датчанин и португалец в борьбе за золото чемпионата Европы Последний финал; обновлено 17:15
17:15 916
Азербайджан принял решение: посольство в Иране возобновляет работу
Азербайджан принял решение: посольство в Иране возобновляет работу
16:57 398
Орбан или оппозиция? Венгры массово идут голосовать: рекордная явка
Орбан или оппозиция? Венгры массово идут голосовать: рекордная явка обновлено 16:45
16:45 5986
Будущее азербайджанского баскетбола обыгрывает команды из Германии и Турции
Будущее азербайджанского баскетбола обыгрывает команды из Германии и Турции Две победы в Лиге чемпионов; ФОТО
16:18 646
Режим повышенной боеготовности: армии Израиля дали приказ
Режим повышенной боеготовности: армии Израиля дали приказ
16:08 1098
Али Акбар Велаяти: Ключ от Ормуза в «могущественных руках» Ирана
Али Акбар Велаяти: Ключ от Ормуза в «могущественных руках» Ирана обновлено 15:15
15:15 2679
Мелания скомпрометировала Трампа?
Мелания скомпрометировала Трампа? новый громкий скандал; все еще актуально
03:04 11536
«Зависит» от Нетаньяху: конфликт Трампа и Карлсона разгорается
«Зависит» от Нетаньяху: конфликт Трампа и Карлсона разгорается
15:10 2195
«Нельзя диктовать Ирану условия»: Зариф назвал причину провала переговоров. А Тегеран говорит о «дипломатии силы»
«Нельзя диктовать Ирану условия»: Зариф назвал причину провала переговоров. А Тегеран говорит о «дипломатии силы»
14:30 2021
«Ожесточенные столкновения» между армией Израиля и «Хезболлой»
«Ожесточенные столкновения» между армией Израиля и «Хезболлой»
13:55 2359
Глава Генштаба Уганды пригрозил Турции и отправился в Израиль
Глава Генштаба Уганды пригрозил Турции и отправился в Израиль
13:28 3694

Малкин, Алиев, датчанин и португалец в борьбе за золото чемпионата Европы
Малкин, Алиев, датчанин и португалец в борьбе за золото чемпионата Европы Последний финал; обновлено 17:15
17:15 916
Азербайджан принял решение: посольство в Иране возобновляет работу
Азербайджан принял решение: посольство в Иране возобновляет работу
16:57 398
Орбан или оппозиция? Венгры массово идут голосовать: рекордная явка
Орбан или оппозиция? Венгры массово идут голосовать: рекордная явка обновлено 16:45
16:45 5986
Будущее азербайджанского баскетбола обыгрывает команды из Германии и Турции
Будущее азербайджанского баскетбола обыгрывает команды из Германии и Турции Две победы в Лиге чемпионов; ФОТО
16:18 646
Режим повышенной боеготовности: армии Израиля дали приказ
Режим повышенной боеготовности: армии Израиля дали приказ
16:08 1098
Али Акбар Велаяти: Ключ от Ормуза в «могущественных руках» Ирана
Али Акбар Велаяти: Ключ от Ормуза в «могущественных руках» Ирана обновлено 15:15
15:15 2679
Мелания скомпрометировала Трампа?
Мелания скомпрометировала Трампа? новый громкий скандал; все еще актуально
03:04 11536
«Зависит» от Нетаньяху: конфликт Трампа и Карлсона разгорается
«Зависит» от Нетаньяху: конфликт Трампа и Карлсона разгорается
15:10 2195
«Нельзя диктовать Ирану условия»: Зариф назвал причину провала переговоров. А Тегеран говорит о «дипломатии силы»
«Нельзя диктовать Ирану условия»: Зариф назвал причину провала переговоров. А Тегеран говорит о «дипломатии силы»
14:30 2021
«Ожесточенные столкновения» между армией Израиля и «Хезболлой»
«Ожесточенные столкновения» между армией Израиля и «Хезболлой»
13:55 2359
Глава Генштаба Уганды пригрозил Турции и отправился в Израиль
Глава Генштаба Уганды пригрозил Турции и отправился в Израиль
13:28 3694
