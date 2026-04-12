«Зависит» от Нетаньяху: конфликт Трампа и Карлсона разгорается

Президент США Дональд Трамп «слепо» выполняет указания Израиля, что стало очевидно после начала военной операции против Ирана. Так американский журналист Такер Карлсон сказал в интервью британской вещательной корпорации BBC.

«Мне жаль его, как мне жаль всех рабов. Он несвободен в данный момент и не может действовать в собственных интересах и в интересах своей страны», — считает Карлсон.

По его утверждению, тот факт, что США не могут гарантировать прекращение огня в Ливане, показывает высокую степень «зависимости» Трампа от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Дональд Трамп объявил о прекращении огня. Очевидно, он сделал это с облегчением. Он опубликовал большую часть условий прекращения огня. А затем через два часа этот режим прекращения огня завершился, потому что Израиль намеренно нарушил условия, атаковав не только юг Ливана, но и Бейрут», — сказал Карлсон.

Карлсон также назвал решение Трампа начать войну против Ирана ради «смены режима» самой крупной «ошибкой» какого-либо президента США за всю его жизнь.