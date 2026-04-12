След Израиля в крушении самолета начальника Генштаба? Депутат раскрыл сенсационные факты

Появились новые сенсационные данные о возможной причастности израильской разведки «Моссад» к крушению самолета начальника Генерального штаба армии Ливии армейского генерала Мухаммеда Али аль‑Хаддада, произошедшему 23 декабря 2025 года неподалеку от Анкары. Депутат турецкого парламента от Республиканской народной партии (РНП) Дениз Явузйылмаз (провинция Зонгулдак), ссылаясь на результаты собственного расследования, заявил, что незадолго до катастрофы в аэропорту Анкары Эсенбога приземлился израильский частный самолет. По словам парламентария, этот самолет загадочным образом попал на тот же перрон, где находился борт начальника Генштаба Ливии, и простоял там более часа. Явузйылмаз обвинил власти в попытке скрыть эти факты от общественности и предупредил: если его версия будет отвергнута, он обнародует другие данные, которые пока не раскрывает.

Напомним, что начальник Генерального штаба вооруженных сил Правительства национального единства Ливии прибыл в Анкару поздно вечером 22 декабря. На следующий день он провел переговоры с руководством Вооруженных сил Турции. 23 декабря самолет Falcon 50 с бортовым номером 9H‑DFJ, вылетевший из аэропорта Эсенбога в направлении столицы Ливии Триполи, потерпел крушение в районе Хайманы. В результате катастрофы погибли начальник Генштаба ВС Ливии генерал армии Мухаммед Али Ахмед аль‑Хаддад, командующий сухопутными войсками корпусный генерал Футури Грибель, директор ливийских военных заводов бригадный генерал Махмуд Джума аль‑Гитеви, советник главы Генштаба Мухаммед Ассави, а также фотограф Мухаммед Омар Ахмед Махджуб. Следует отметить, что Турция поддерживает базирующееся в Триполи Правительство национального единства, представляющее запад Ливии, и оказывает ему активную военную помощь. Визит генерала аль‑Хаддада в Анкару был посвящен переговорам об углублении военного сотрудничества. За день до его приезда парламент Турции принял резолюцию о продлении мандата турецкого военного контингента в Ливии.

Хотя Анкара поддерживает правительство в Триполи, в последнее время она также начала взаимодействовать с властями на востоке страны, расположенными в Тобруке и опирающимися на поддержку фельдмаршала Халифы Хафтара. В то же время Израиль укрепляет свои позиции на восточном побережье Средиземного моря, формируя трехсторонний союз с Грецией и греческим Кипром. Все это приводит к столкновению интересов Турции и Израиля, в том числе и в Ливии. На фоне столь сложных геополитических процессов версия о диверсии была выдвинута практически сразу после катастрофы самолета, перевозившего начальника Генштаба Ливии. Журналист, близкий к турецким властям, обозреватель газеты Hürriyet Абдулкадир Селви заявил, что за диверсией может стоять «Моссад». Однако официальные органы сообщили, что признаков диверсии в ходе расследования обнаружено не было. Если до сих пор утверждения о том, что катастрофа могла быть делом рук Израиля, не опирались ни на какие факты и носили конспирологический характер, то озвученные оппозиционным депутатом турецкого парламента данные резко усиливают подозрения.

Депутат Дениз Явузйылмаз сообщает, что самолет генерала аль‑Хаддада, зарегистрированный на Мальте и имеющий бортовой номер 9H‑DFS, после посадки в аэропорту Эсенбога был изначально поставлен на перрон №1, предназначенный для VIP‑рейсов. Однако затем его перевели на перрон №5 — один из наиболее удаленных и изолированных участков аэропорта. После этого экипаж покинул самолет. На следующий день, 23 декабря, в 17:04 по местному времени частный самолет с бортовым номером 4X‑CNA, принадлежащий Израилю и вылетевший из Италии, приземлился в Эсенбога «для дозаправки». В это время ливийская делегация все еще находилась в Анкаре на переговорах. Любопытно, что официально Турция объявила свои аэропорты закрытыми для любых воздушных судов, принадлежащих Израилю. Поэтому сам факт того, что израильскому частному самолету разрешили приземлиться в Анкаре «для дозаправки», выглядит загадочным. Явузйылмаз, демонстрируя спутниковые снимки аэропорта Эсенбога за тот день, заявил, что израильский самолет был направлен на тот же перрон, где стоял борт начальника Генштаба Ливии. Неизвестно, кто находился на борту израильского самолета и какой груз или оборудование он перевозил. Самолет ливийской делегации и израильский самолет простояли рядом на одном перроне 1 час 41 минуту. Депутат показал спутниковые фотографии, подтверждающие, что борта находились бок о бок. Он также раскрыл еще один сенсационный факт: в этот период экипаж ливийского самолета находился в отеле, тогда как экипаж и пассажиры израильского воздушного судна перрон не покидали.

Депутат задается вопросом, почему самолеты двух враждебных друг другу стран были размещены на одном перроне, и называет это «большим скандалом». Он напоминает, что Ливия не имеет дипломатических отношений с Израилем, не признает его как государство, и юридически они считаются враждебными странами. По словам Явузйылмаза, международные авиационные правила запрещают парковку самолетов враждебных государств рядом друг с другом. Продолжая хронологию событий, он сообщил, что в 18:45 израильский самолет начал движение с перрона №5, затем вырулил на взлетно‑посадочную полосу, взлетел и направился в Тель‑Авив. В 19:30 экипаж ливийского самолета прибыл в Эсенбога и направился к самолету для подготовки к вылету. В этот момент вокруг борта не наблюдалось ничего подозрительного, поскольку израильский самолет к тому времени уже покинул аэропорт. В 20:17 самолет ливийской делегации поднялся в воздух, а через 15 минут исчез с радаров. Позже стало известно, что он потерпел крушение неподалеку от Анкары. Пилот не успел сообщить о какой‑либо неисправности. «Я обращаюсь к президенту Эрдогану, министру внутренних дел и министру транспорта! Немедленно проинформируйте общественность об этом скандале. Если вы попытаетесь опровергнуть или исказить представленные мной факты, я обнародую и другие доказательства, которые пока не раскрыл», — заявил представитель РНП.