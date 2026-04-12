Режим повышенной боеготовности: армии Израиля дали приказ

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир отдал распоряжение подготовиться к возможному возобновлению боевых действий против Ирана и перейти в режим повышенной готовности. Об этом информирует в воскресенье Ynet со ссылкой на источники.

По словам военных источников, в ЦАХАЛ вступил в действие упорядоченный боевой протокол, схожий с применявшимся во время военных операций «Народ как лев» 2025 года и «Рык льва» 2026 года, при этом все процессы, связанные с планированием и исполнением, ускорены», - отмечает портал.

В сообщении указывается, что военные действия могут возобновиться в скором времени. В рамках протокола командирам приказано поддерживать высокую степень готовности во всех сферах, при более коротком сроке реагирования на изменения ситуации и при устранении пробелов в оперативных возможностях.

В Пакистане безрезультатно завершились переговоры делегаций США и Ирана об урегулировании конфликта. По данным ряда СМИ, стороны, в частности, не преодолели разногласия по темам Ормузского пролива и иранской ядерной программы.