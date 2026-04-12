Будущее азербайджанского баскетбола обыгрывает команды из Германии и Турции

Юношеская команда баскетбольного клуба «Сабах» заняла 7-е место в юношеской Лиге чемпионов, игры которой завершаются сегодня в Боснии и Герцеговине.

Важно отметить, что юношеская команда «Сабаха» является костяком сборной Азербайджана U-18. Несомненно, что в будущем большинство этих баскетболистов будут выступать и за национальную команду. В связи с этим не может не радовать, что уже сейчас эти ребята обыгрывают сверстников из таких баскетбольных стран, как Германия и Турция.

В команду входят Исмаил Абдуллаев, Мубариз Мирзоев, Гусейн Мамедов, Муса Исаев, Азер Ибрагимов, Огузхан Гулиев, Айхан Асланов, Угур Амрахлы, Тунар Гаджизаде, Ага Агаев, Гаджисамед Огуз и Эммануэль Агбасон.

Агбасон - единственный натурализованный баскетболист в этом коллективе. 16-летний парень из Нигерии ростом 206 сантиметров уже несколько лет живет в Азербайджане и выступает за нашу сборную.