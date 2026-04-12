Кушнера и Уиткоффа нет в Исламабаде

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не остались в Исламабаде после переговоров с иранской делегацией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Как написала на своей странице в X корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс, «никто из американской делегации не остался в Пакистане после переговоров с Ираном». «Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и техническая группа покинули Исламабад, сообщили официальные лица телеканалу CBS News. Вице-президент (США Джей Ди) Вэнс приземлился на авиабазе Рамштайн в Германии незадолго до 07:00 утра по времени восточного побережья США (15:00 по Баку)», - отмечается в публикации Джейкобс.

Ранее телеканал Al Arabiya утверждал, что Уиткофф и Кушнер якобы находятся в Пакистане «для продолжения переговоров».

Переговоры США и Ирана прошли 11 апреля. По завершении встречи обе стороны заявили, что не смогли прийти к общему соглашению. По данным СМИ, разногласия касаются ядерной программы и Ормузского пролива. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркивал, что не следовало рассчитывать на консенсус в первом же раунде. Он выразил надежду на продолжение переговоров.