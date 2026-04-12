Пезешкиан рассказал Путину о переговорах с Америкой

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским президентом Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно пресс-релизу, Пезешкиан «дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров». Он выразил признательность Москве за ее позицию, нацеленную в том числе на деэскалацию ситуации, и оказанную Тегерану помощь.
«При обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление добрососедских российско-иранских отношений», — говорится в сообщении.
«Масуд Пезешкиан поздравил Владимира Путина и всех православных христиан России с праздником Пасхи», — сказано в сообщении Кремля.
Собеседники «обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке», добавили в Кремле. Детали разговора не приводятся.