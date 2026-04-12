Азербайджан принял решение: посольство в Иране возобновляет работу

Посольство Азербайджана в Иране 12 апреля возобновило свою деятельность, сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, на первом этапе посольство будет функционировать в ограниченном составе, включая посла, а также небольшого числа дипломатических и административных сотрудников.

С учетом вопросов безопасности и организационных аспектов работа посольства будет налаживаться поэтапно.

В МИД Азербайджана указали, что «возобновление деятельности посольства вскоре после прекращения боевых действий и объявления двухнедельного перемирия свидетельствует об особом значении, которое Азербайджан придает отношениям с соседним и дружественным Ираном».

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Азербайджан «вновь заявляет о поддержке инициатив, направленных на обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе».