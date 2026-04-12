Третий раунд переговоров в Исламабаде завершился. Безрезультатно
США объявили Ирану морскую блокаду

новость дополнена
17:22 537

Соединенные Штаты начинают блокаду Ормузского пролива, заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Начиная с этого момента, военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс БЛОКАДЫ любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — написал глава Белого дома.

Президент США подтвердил, что переговорщикам в Исламабаде не удалось достичь соглашения по одному из ключевых пунктов потенциального мирного соглашения — касающегося ядерной программы Ирана. Также стороны не сошлись по вопросу управления судоходством в Ормузском проливе. «Встреча прошла хорошо, большинство вопросов были согласованы. Но один, самый важный, ядерный, остался нерешенным», — заявил президент США в Truth Social.

Американские силы также будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу, добавил Трамп. «Никто из тех, кто платит незаконные пошлины, не получит безопасного прохода в открытом море», — пообещал американский лидер.

По его словам, расстановка Ираном морских мин в проливе и нежелание заниматься разминированием являются элементами шантажа, которого США не допустят.

«Блокада начнется в ближайшее время. К ней присоединятся и другие страны. Ирану не позволят получать выгоду от вымогательства», — сказал Трамп, также повторив, что США приступают к обезвреживанию мин в Ормузском проливе.

«Им (Ирану) нужны деньги и, что еще важнее, им нужно ядерное оружие. Кроме того, и в подходящий момент, мы полностью «готовы к бою», и наши военные добьют то немногое, что осталось от Ирана!» — написал президент США.

Также американские ВМС начнут уничтожать мины, размещенные Ираном в проливе, сообщил Трамп. «Любой иранец, который откроет по нам огонь или по мирным судам, будет уничтожен!» — предупредил он.

После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. На фоне сообщений о минировании пролива в марте Трамп призвал страны Европы и Азии направить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Позднее он раскритиковал страны НАТО за отказ содействовать операции.

