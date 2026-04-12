Израиль вызвал дипломата Испании

Израиль вызвал временную поверенную в делах Испании Франсиску Педрос Карретеро в Тель-Авив для официального выговора после сожжения чучела премьер-министра Биньямина Нетаньяху в испанской провинции Малага.

Инцидент произошел 5 апреля в рамках традиционного ритуала «сожжения Иуды», когда сожгли семиметровое чучело, изображающее главу израильского правительства. Местные власти объяснили акцию протестом против военных действий Израиля в секторе Газа.

В израильском МИД отметили, что «временная поверенная в делах Испании была вызвана для выражения выговора», и обвинили правительство Испании в «систематическом подстрекательстве» к антисемитизму, а также в бездействии по этому вопросу. Внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что «ужасающая антисемитская ненависть» стала прямым следствием политики премьера Испании Педро Санчеса.

В Испании отвергли обвинения, подчеркнув, что правительство страны «привержено борьбе с антисемитизмом и любыми формами ненависти или дискриминации без исключений», сообщает телеканал TVE со ссылкой на источники.