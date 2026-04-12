Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума

Переговоры между США и Ираном, прошедшие 11–12 апреля в пакистанской столице, завершились без подписания какого-либо соглашения. Стороны провели более 21 часа за столом переговоров в отеле «Серена», однако преодолеть принципиальные разногласия так и не смогли. Актуальным остается изначальный вопрос: зачем было вообще встречаться, поскольку было ясно, что Тегеран не пойдет на те принципиальные уступки, которые требует Вашингтон? После провала переговоров возник еще один вопрос: если ни о чем важном не договорились, о чем тогда говорили 21 час? Почему сразу не разошлись?

Шантаж Трампа не прошел Если сравнивать с российско-украинскими переговорами, особенно с теми, которые проходили в прошлом году в Стамбуле, то для обмена непримиримыми позициями сторонам требовалась максимум пара часов. Значит, можно предположить, что все-таки американцы с иранцами продвинулись несколько дальше, чем просто обмен ультиматумами. Тем более что иранский МИД сообщил, что удалось согласовать много вопросов, но осталось 2- 3, по которым не договорились. В этой части все как раз совпадает с переговорами по Украине уже в трехстороннем формате: те же американцы любят повторять, что уже почти все согласовано, но остались буквально какие-то 2-3 пункта. Правда, по своей значимости эти «2-3 пункта», а именно вывод ВСУ из Донбасса, нейтральный статус Украины и гарантии ей безопасности, являются теми, без которых никакие договоренности вообще невозможны. Так и в переговорах с Ираном. Тупик и обозначился в этих «трех пунктах». США требовали немедленного открытия Ормузского пролива для всего судоходства. Тегеран отверг это условие, заявив, что готов пойти на это лишь после заключения окончательного мирного соглашения. При этом даже согласованное количество судов не сможет пройти без выполнения этого условия. Трамп в свою очередь публично заявлял, что пролив «скоро будет открыт», что иранцы расценили как попытку добиться на переговорах того, чего не удалось достичь военным путем. Но тут шантаж Трампа не прошел.

Полный провал! Вашингтон настаивал на немедленном вывозе из Ирана или продаже около 400 килограммов высокообогащенного урана — запасов, вплотную приближающихся к оружейному качеству. Иран выдвинул некое встречное предложение, однако компромисса достичь не удалось. Вице-президент Вэнс, возглавлявший делегацию США, подчеркнул, что США добиваются от Тегерана долгосрочного и твердого обязательства не стремиться к созданию ядерного оружия или к быстрому получению возможностей для его разработки. Также Тегеран потребовал разблокировки замороженных иранских активов на сумму около 27 млрд долларов, хранящихся в Ираке, Люксембурге, Бахрейне, Японии, Катаре, Турции и Германии, а также выплаты компенсаций за ущерб, нанесенный шестью неделями авиаударов. США отклонили и эти требования. При этом по форме переговоры прошли корректно. Вэнс и Мохаммад Багер Галибаф, спикер парламента Ирана, встретились лично, пожали друг другу руки, а сами переговоры описывались участниками как спокойные и даже «сердечные». Последнее, впрочем, может быть сарказмом, который пресса не всегда улавливает и понимает. Сам факт прямых переговоров стал историческим: это наиболее продолжительный и серьезный прямой диалог между Вашингтоном и Тегераном за долгие десятилетия.

Сразу после четырехминутной пресс-конференции Вэнс вылетел из Исламабада в Вашингтон. «Заместитель Трампа» благоразумно предпочел воздержаться от спекуляций на тему военных действий, оставив это за верховным главнокомандующим, но, ввернувшись в Вашингтон, он наверняка напомнит начальнику о своем скепсисе по поводу войны с Ираном вообще. Иранская сторона придерживалась иной риторики. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что успех переговоров зависит от серьезности намерений США, отказа от «максималистских и незаконных требований» и признания законных прав Ирана. Вместе с тем переговоры, добавил он, проходили в атмосфере недоверия, и никто изначально не рассчитывал на соглашение за одну сессию. Провал переговоров немедленно сказался на судоходстве. А на наступающей неделе наверняка скажется еще и на фондовых рынках, которые покраснеют. Полный разворот!

По данным сервиса TankerTrackers, за минувшие сутки через Ормузский пролив прошли танкеры с 4 млн баррелей саудовской нефти и 2 млн баррелей иракской, однако два супертанкера, «Агиос Фануриос I» и «Шаламар», развернулись прямо в проливе, несмотря на наличие иранского разрешения на проход. Первый направлялся в Ирак, второй — в ОАЭ. Конкретные причины разворота официально не озвучивались, однако произошло это в тот самый момент, когда из Исламабада пришли новости о срыве переговоров. Что дальше? На фоне обозначившегося тупика Трамп поделился в своей соцсети публикацией о возможной морской блокаде Ирана. Согласно описанным сценариям, речь может идти о досмотре и задержании танкеров в районе пролива, давлении на страховщиков и портовых операторов, а также о создании коалиции союзников для патрулирования маршрутов. На эту публикацию стоит обратить отдельное внимание. Потому что тем самым президент США вроде бы обозначил альтернативный вариант действий вместо возобновления авиационных ударов по целям в Иране. И тут мы возвращаемся к изначальному вопросу о том, зачем было вообще встречаться ввиду непримиримости переговорных позиций. А затем, что в ходе сорокодневной военной операции США, не добившись всех поставленных целей, но столкнувшись с непредвиденными последствиями (перекрытием пролива и разрушительными ударами по своим арабским союзникам), вплотную подошли к тому барьеру, который перепрыгнуть не решились. А именно необходимостью начать наземную военную операцию, поскольку стало очевидно, что только воздушными ударами своих целей американо-израильской коалиции достичь не удастся.