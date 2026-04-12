В частности, телеграм-канал Rybar сообщает о критическом осложнении обстановки в районе Ямполя, где украинские штурмовые отряды сумели прорвать передовую линию обороны россиян. Согласно имеющимся данным, украинские подразделения уже закрепились в российских окопах, что ставит под угрозу устойчивость всего фронта в данном секторе.

Украинская армия прорывает российские линии обороны у Ямполя (поселок в Краматорском районе Донецкой области Украины) , предупреждают российские «военные блогеры», указывая на «эффект домино».

В результате этого маневра российская сторона теряет контроль над ключевыми возвышенностями и лесными массивами, которые выполняли роль естественного оборонительного барьера для города Лиман. Ранее возведенные заградительные валы не выдерживают текущей динамики наступления ВСУ.

Z-блогеры предупреждают о риске возникновения «эффекта домино». По их оценкам, без оперативных контратак на этом участке может образоваться масштабная оперативная брешь, которую будет невозможно закрыть силами одной лишь российской артиллерии. Данный прорыв расценивается как целенаправленный удар в уязвимый фланг российской группировки.

Успех украинских сил в лесах Ямполя фактически нарушает российскую логистику в Донбассе и позволяет Киеву диктовать темп боевых действий на северном направлении. Инициатива в этом секторе перешла к украинской стороне.