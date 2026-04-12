Третий раунд переговоров в Исламабаде завершился. Безрезультатно
Третий раунд переговоров в Исламабаде завершился. Безрезультатно

Украинцы прорывают российскую линию обороны

18:23 2372

Украинская армия прорывает российские линии обороны у Ямполя (поселок в Краматорском районе Донецкой области Украины) , предупреждают российские «военные блогеры», указывая на «эффект домино».

В частности, телеграм-канал Rybar сообщает о критическом осложнении обстановки в районе Ямполя, где украинские штурмовые отряды сумели прорвать передовую линию обороны россиян. Согласно имеющимся данным, украинские подразделения уже закрепились в российских окопах, что ставит под угрозу устойчивость всего фронта в данном секторе.

В результате этого маневра российская сторона теряет контроль над ключевыми возвышенностями и лесными массивами, которые выполняли роль естественного оборонительного барьера для города Лиман. Ранее возведенные заградительные валы не выдерживают текущей динамики наступления ВСУ.

Z-блогеры предупреждают о риске возникновения «эффекта домино». По их оценкам, без оперативных контратак на этом участке может образоваться масштабная оперативная брешь, которую будет невозможно закрыть силами одной лишь российской артиллерии. Данный прорыв расценивается как целенаправленный удар в уязвимый фланг российской группировки.

Успех украинских сил в лесах Ямполя фактически нарушает российскую логистику в Донбассе и позволяет Киеву диктовать темп боевых действий на северном направлении. Инициатива в этом секторе перешла к украинской стороне.

Орбан или оппозиция? Венгры массово голосуют: рекордная явка за всю историю Венгрии
Орбан или оппозиция? Венгры массово голосуют: рекордная явка за всю историю Венгрии обновлено 19:57
19:57 7955
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США обновлено 19:31
19:31 1939
Трамп грозит оставить Иран без света на 10 лет
Трамп грозит оставить Иран без света на 10 лет
19:15 1017
Тофик Алиев вновь стал призером чемпионата Европы, Сельджан Махсудова опять четвертая
Тофик Алиев вновь стал призером чемпионата Европы, Сельджан Махсудова опять четвертая обновлено 19:10
19:10 2070
Иран: «Это неправда...»
Иран: «Это неправда...»
19:09 1371
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума наша аналитика
18:08 2968
Украинцы прорывают российскую линию обороны
Украинцы прорывают российскую линию обороны
18:23 2373
Трамп: США установят «полную блокаду» Ирана. Тегеран примет все условия Вашингтона
Трамп: США установят «полную блокаду» Ирана. Тегеран примет все условия Вашингтона обновлено 18:43
18:43 4620
Бибиэйбатская дорога закрывается
Бибиэйбатская дорога закрывается
17:45 2253
След Израиля в крушении самолета начальника Генштаба? Депутат раскрыл сенсационные факты
След Израиля в крушении самолета начальника Генштаба? Депутат раскрыл сенсационные факты
15:48 5840
Азербайджан принял решение: посольство в Иране возобновляет работу
Азербайджан принял решение: посольство в Иране возобновляет работу
16:57 1437

ЭТО ВАЖНО

Орбан или оппозиция? Венгры массово голосуют: рекордная явка за всю историю Венгрии
Орбан или оппозиция? Венгры массово голосуют: рекордная явка за всю историю Венгрии обновлено 19:57
19:57 7955
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США обновлено 19:31
19:31 1939
Трамп грозит оставить Иран без света на 10 лет
Трамп грозит оставить Иран без света на 10 лет
19:15 1017
Тофик Алиев вновь стал призером чемпионата Европы, Сельджан Махсудова опять четвертая
Тофик Алиев вновь стал призером чемпионата Европы, Сельджан Махсудова опять четвертая обновлено 19:10
19:10 2070
Иран: «Это неправда...»
Иран: «Это неправда...»
19:09 1371
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума наша аналитика
18:08 2968
Украинцы прорывают российскую линию обороны
Украинцы прорывают российскую линию обороны
18:23 2373
Трамп: США установят «полную блокаду» Ирана. Тегеран примет все условия Вашингтона
Трамп: США установят «полную блокаду» Ирана. Тегеран примет все условия Вашингтона обновлено 18:43
18:43 4620
Бибиэйбатская дорога закрывается
Бибиэйбатская дорога закрывается
17:45 2253
След Израиля в крушении самолета начальника Генштаба? Депутат раскрыл сенсационные факты
След Израиля в крушении самолета начальника Генштаба? Депутат раскрыл сенсационные факты
15:48 5840
Азербайджан принял решение: посольство в Иране возобновляет работу
Азербайджан принял решение: посольство в Иране возобновляет работу
16:57 1437
