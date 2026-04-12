Третий раунд переговоров в Исламабаде завершился. Безрезультатно
Иран: «Это неправда...»

19:09 1372

Заявления, что переговоры Ирана и США в Исламабаде завершились безрезультатно из-за желания Тегерана обладать ядерным оружием, не соответствуют действительности, передает Associated Press со ссылкой на неназванного представителя иранских властей.

«Это неправда. Иранская позиция ясна. Иран не добивается обладания ядерным оружием, но имеет право на использование ядерной энергии в мирных целях. Это право неоспоримо, отрицать его нельзя», - сказал иранский чиновник.

По его утверждению, Тегеран при этом готов ограничить деятельность в ядерной сфере, в том числе уровень обогащения ядерных материалов, в рамках мер по выстраиванию доверия. Однако он не указал, почему переговоры Ирана и США не привели к соглашению.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран не договорились по теме иранской ядерной программы.

В свою очередь, два пакистанских чиновника заявили AP, что хотя переговоры не привели к соглашению, они все равно были положительным первым шагом, и называть их «неудачей» нельзя. Собеседники агентства пояснили, что дипломатия - постепенный процесс и что сторонам благодаря диалогу удалось «вновь открыть дипломатические каналы».

Со своей стороны глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником в контактах между США и Ираном, призвал их «пойти на болезненные уступки» ради компромисса, чтобы избежать боевых действий.

