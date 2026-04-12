Иран: «Это неправда...»

«Это неправда. Иранская позиция ясна. Иран не добивается обладания ядерным оружием, но имеет право на использование ядерной энергии в мирных целях. Это право неоспоримо, отрицать его нельзя», - сказал иранский чиновник.

Заявления, что переговоры Ирана и США в Исламабаде завершились безрезультатно из-за желания Тегерана обладать ядерным оружием, не соответствуют действительности, передает Associated Press со ссылкой на неназванного представителя иранских властей.

По его утверждению, Тегеран при этом готов ограничить деятельность в ядерной сфере, в том числе уровень обогащения ядерных материалов, в рамках мер по выстраиванию доверия. Однако он не указал, почему переговоры Ирана и США не привели к соглашению.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран не договорились по теме иранской ядерной программы.

В свою очередь, два пакистанских чиновника заявили AP, что хотя переговоры не привели к соглашению, они все равно были положительным первым шагом, и называть их «неудачей» нельзя. Собеседники агентства пояснили, что дипломатия - постепенный процесс и что сторонам благодаря диалогу удалось «вновь открыть дипломатические каналы».

Со своей стороны глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником в контактах между США и Ираном, призвал их «пойти на болезненные уступки» ради компромисса, чтобы избежать боевых действий.