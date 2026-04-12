Трамп грозит оставить Иран без света на 10 лет

Иран может потерять электроснабжение на десятилетие, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы можем ударить по ним. Мы можем всех их уложить так, что вы не сможете получать электричество на протяжении 10 лет», – сказал Трамп в эфире в интервью Fox News.

Глава Белого дома пояснил, что в результате вероятной американской атаки иранской стороне придется полностью восстанавливать свои электростанции. Кроме того, США готовы при необходимости уничтожить и мосты на территории страны.

В воскресенье Трамп заявил, что США заблокируют движение через Ормузский пролив.