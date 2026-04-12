За поставку оружия Ирану: Трамп грозит наказать Китай

«Я видел сообщения о том, что Китай поставляет Ирану ракеты. Я сомневаюсь, что они стали бы это делать, потому что у нас с ними есть взаимоотношения, они бы на такое не пошли. Возможно, они немного помогали (Ирану) в самом начале (конфликта на Ближнем Востоке), но сейчас вряд ли. Но если мы поймаем их на этом, они получат пошлины в 50%», — заявил Трамп в интервью Марии Бартиромо.

Ранее CNN сообщал, что разведка США предупредила о готовности Пекина отправить Тегерану системы ПВО в ближайшее время. Посольство КНР в Вашингтоне опровергало подобные предположения. Китайская сторона настаивает, что не помогает ни одной стороне конфликта. 11 апреля во время общения с журналистами в Белом доме президент США заявил, что если Китай окажет военную помощь Ирану, страну ждут «большие проблемы».