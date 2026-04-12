Тофик Алиев о медали и финале чемпионата Европы: «Поначалу это было интересно, но теперь раздражает…»

Тофик Алиев во второй раз подряд стал серебряным призером чемпионата Европы по тамблингу в индивидуальном соревновании. На завершающемся сегодня в португальском Портимао Евро 21-летний спортсмен опередил победителя прошлого Евро датчанина Магнуса Линдхольмера, но к радости местной публики пропустил вперед хозяина чемпионата Васко Песо.

- Тофик, чего не хватило в финале для победы? - спрашиваю у призера Евро. - Во втором финале я не сделал ту комбинацию, которую хотел. Но сохранил сложность, и это позволило мне завоевать серебро. Некоторые вещи не зависят от нас. Например, здесь в Портимао дорожка, на которой мы выступали, произведена другой фирмой. Мы привыкли к другой. Адаптация отняла время. Чувствовали себя немного неуверенно. - Ставшему чемпионом португальцу Васко Песо помогли родные трибуны? - Не считаю, что Васко победил только потому, что чемпионат проходил в Португалии. С таким выступлением он выиграл бы и в другой стране. Конкуренция в первом финале была высокая. За четыре путевки во второй финал фактически боролись пять спортсменов, поэтому уже в первом финале пришлось показывать все самое лучшее. Португальцу удалось кое-что попридержать к заключительному финалу, и в результате он стал чемпионом.

- Второе подряд серебро с чемпионатов Европы. Доволен своим выступлением? -Доволен. Я не остался без медали, и это уже хорошо. На прошлом чемпионате Европы я тоже завоевал серебро, но тогда у меня во втором финале было 25,500 балла, а сейчас - 29,300. То есть борьба была более напряженной. Конечно, это для меня не предел. Могу набирать и больше 30 баллов. - На прошлом чемпионате Европы ты уступил золото датчанину Линдхольмеру. В этот раз ты его опередил - у него бронза. - У нас с ним принципиальное противостояние. Он меня обошел в 2022 году в Болгарии на Всемирных играх возрастных групп, которые считаются чемпионатом мира для юниоров, а также на прошлом чемпионате Европы. Не хотелось снова ему проигрывать. В итоге сегодня я Линдхольмера победил. - Лидер нашей команды Михаил Малкин во втором финале вышел на дорожку последним. Выступил неудачно. Сказалось давление трибун, которые жаждали победы португальца? - У нашего капитана огромный опыт. Не думаю, что на него повлияли болельщики. Просто в первом финале он уже исполнил тройное сальто. Нужно было показывать другую комбинацию, но не хватило скорости. Возможно, немного не поверил в себя. Такие вещи случаются редко, особенно в карьере такого спортсмена, как Михаил Малкин. Но бывают.