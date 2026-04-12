Тофик Алиев о медали и финале чемпионата Европы: «Поначалу это было интересно, но теперь раздражает…»

Тофик Алиев во второй раз подряд стал серебряным призером чемпионата Европы по тамблингу в индивидуальном соревновании. На завершающемся сегодня в португальском Портимао Евро 21-летний спортсмен опередил победителя прошлого Евро датчанина Магнуса Линдхольмера, но к радости местной публики пропустил вперед хозяина чемпионата Васко Песо.
- Тофик, чего не хватило в финале для победы? - спрашиваю у призера Евро.
- Во втором финале я не сделал ту комбинацию, которую хотел. Но сохранил сложность, и это позволило мне завоевать серебро.
Некоторые вещи не зависят от нас. Например, здесь в Портимао дорожка, на которой мы выступали, произведена другой фирмой. Мы привыкли к другой. Адаптация отняла время. Чувствовали себя немного неуверенно.
- Ставшему чемпионом португальцу Васко Песо помогли родные трибуны?
- Не считаю, что Васко победил только потому, что чемпионат проходил в Португалии. С таким выступлением он выиграл бы и в другой стране.
Конкуренция в первом финале была высокая. За четыре путевки во второй финал фактически боролись пять спортсменов, поэтому уже в первом финале пришлось показывать все самое лучшее. Португальцу удалось кое-что попридержать к заключительному финалу, и в результате он стал чемпионом.
- Второе подряд серебро с чемпионатов Европы. Доволен своим выступлением?
-Доволен. Я не остался без медали, и это уже хорошо. На прошлом чемпионате Европы я тоже завоевал серебро, но тогда у меня во втором финале было 25,500 балла, а сейчас - 29,300. То есть борьба была более напряженной. Конечно, это для меня не предел. Могу набирать и больше 30 баллов.
- На прошлом чемпионате Европы ты уступил золото датчанину Линдхольмеру. В этот раз ты его опередил - у него бронза.
- У нас с ним принципиальное противостояние. Он меня обошел в 2022 году в Болгарии на Всемирных играх возрастных групп, которые считаются чемпионатом мира для юниоров, а также на прошлом чемпионате Европы. Не хотелось снова ему проигрывать. В итоге сегодня я Линдхольмера победил.
- Лидер нашей команды Михаил Малкин во втором финале вышел на дорожку последним. Выступил неудачно. Сказалось давление трибун, которые жаждали победы португальца?
- У нашего капитана огромный опыт. Не думаю, что на него повлияли болельщики. Просто в первом финале он уже исполнил тройное сальто. Нужно было показывать другую комбинацию, но не хватило скорости. Возможно, немного не поверил в себя. Такие вещи случаются редко, особенно в карьере такого спортсмена, как Михаил Малкин. Но бывают.
- В целом как ты относишься к системе с двумя финалами? Насколько она справедлива?
-Я считаю, было бы более логичным определять медалистов по сумме двух выступлений в одном финале. Раньше было так, потом внесли изменения якобы для повышения интереса. Поначалу действительно было интересно, но потом это стало раздражать. Думаю, что прежняя система была более справедливой.
- Вчера в командных соревнованиях у нас также было серебро. В чем ставшие чемпионами датчане оказались сильнее?
-Когда приезжаешь на такое соревнование, как чемпионат Европы, нужно быть готовым всесторонне. К непривычным дорожкам, к трибунам… Мы выполнили свою работу, сделали все, что от нас зависело. Рассчитывали, что как минимум двое из нашей команды займут первые места, но первое место у нас было только одно. Уступили Дании, которая впервые выиграла командные соревнования. Они были голодны до побед. При этом не могу сказать, что мы, дважды подряд выиграв чемпионат мира и один раз чемпионат Европы, уже насытились. Нет. Но я думаю, что они хотели этой победы больше нас. Датчане приехали сверхподготовленными и мотивированными.
- В Дании проводятся популярнейшие соревнования Faceoff, в которых ты тоже участвуешь. Тамблинг в этой стране так быстро развивается в том числе и благодаря этой лиге?
- Бесспорно. Еще пару лет назад в Дании было 26 клубов сугубо по тамблингу. Если в каждом клубе занимается хотя бы по десять человек, то это уже 260 спортсменов. В Азербайджане занимающихся тамблингом многократно меньше. Так что в Дании выбор намного шире. Но в любом случае, несмотря на эту статистику, мы на равных боремся со всеми ведущими странами.
- Насколько я знаю, из Португалии ты летишь в Данию как раз на соревнования Faceoff, на которых в прошлом году произвел фурор.
- Да, это будет первый раунд лиги. Это командные соревнования. Рассчитываю принести своей команде максимальную пользу.