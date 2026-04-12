Путин еще больше боится за свою жизнь

В марте 2026 года вокруг резиденции президента РФ Владимира Путина на Валдае в Новгородской области возвели семь новых башен для размещения систем противовоздушной обороны «Панцирь», в результате их общее число достигло 27. Об этом пишет «Радио Свобода», проанализировавшее спутниковые снимки.
Строительство семи объектов началось 17 марта, некоторые из башен уже оснащены системами ПВО. Валдайские «Панцири» расположены двумя кольцами — малого и большого диаметра. Подъем комплексов на башни необходим для лучшего обзора: установленный на земле «Панцирь» может не заметить низколетящие дроны из-за леса, рельефа или застройки.
Отмечается, что усиление ПВО произошло после заявлений российских властей о попытках атак на валдайскую резиденцию российского президента. Президент Украины Владимир Зеленский назвал тогда заявление Москвы «фейком», целью которого является срыв мирных переговоров. В Кремле отказались предоставлять доказательства, назвав сомнения «безумными». The Wall Street Journal вскоре сообщила, что ЦРУ не поверило российской версии: по данным американской разведки, ВСУ целились в военный объект в Новгородской области, который расположен не вблизи резиденции Путина.
Тем временем Федеральная служба охраны усиливает меры защиты и на других объектах. В середине марта стало известно, что ФСО планирует расширить охранную зону вокруг резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. Согласно проекту приказа спецслужбы, на территории площадью около 3 км² введут ограничения, включая запрет на запуск беспилотников, строительство ряда объектов и проведение различных видов деятельности.