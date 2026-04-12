Путин еще больше боится за свою жизнь

В марте 2026 года вокруг резиденции президента РФ Владимира Путина на Валдае в Новгородской области возвели семь новых башен для размещения систем противовоздушной обороны «Панцирь», в результате их общее число достигло 27. Об этом пишет «Радио Свобода», проанализировавшее спутниковые снимки.

Строительство семи объектов началось 17 марта, некоторые из башен уже оснащены системами ПВО. Валдайские «Панцири» расположены двумя кольцами — малого и большого диаметра. Подъем комплексов на башни необходим для лучшего обзора: установленный на земле «Панцирь» может не заметить низколетящие дроны из-за леса, рельефа или застройки.