Нетаньяху и Кац на позициях ЦАХАЛ в Ливане

В воскресенье, 12 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац вместе с начальником Генштаба Эялем Замиром посетили позиции ЦАХАЛ в Ливане, передают израильские СМИ.

Нетаньяху и Кац встретились с командирами и бойцами, заслушали оперативные доклады о действиях сил и оценку угроз на данном направлении. В ходе визита власти Израиля подтвердили, что ЦАХАЛ продолжит действовать против «Хезболлы» для обеспечения безопасности израильских граждан.

Израильские СМИ опубликовали информацию о поездке Нетаньяху и Каца в Ливан уже после их возвращения в Израиль.