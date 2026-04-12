Третий раунд переговоров в Исламабаде завершился. Безрезультатно
Новость дня
Третий раунд переговоров в Исламабаде завершился. Безрезультатно

Лишили гражданства за связи с Россией

21:38 1114

Бывший британский полицейский Марк Буллен стал первым уроженцем Великобритании, которого лишили гражданства из-за подозрений в связях с Россией. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, решение приняла глава МВД Шабана Махмуд, сославшись на соображения национальной безопасности.

Буллену 45 лет, он более десяти лет служил в полиции графства Хартфордшир. В последние годы живет в России, в 2022 году получил российский паспорт. В британском МВД заявили, что лишение гражданства применяется в исключительных случаях — например, в отношении подозреваемых в терроризме или деятельности в интересах враждебных государств.

По информации издания, в ноябре 2024 года Буллена остановили в аэропорту Лутон сотрудники контртеррористического подразделения. Его допрашивали в течение четырех часов по подозрению в причастности к «враждебной деятельности» в интересах иностранного государства, а также изъяли электронные устройства. Сам Буллен утверждает, что не совершал противоправных действий.

Как пишет The Sunday Times, во время службы в полиции он контактировал с российскими силовиками и участвовал в обменной программе в Санкт-Петербурге. В его соцсетях, по данным газеты, публиковались прокремлевские и антиукраинские материалы. Сам он объяснял интерес к России давним увлечением историей СССР и называл получение российского гражданства «мечтой всей жизни».

Издание отмечает, что подобные меры применяются крайне редко. Среди известных случаев — лишение гражданства Шамимы Бегум, уехавшей в Сирию, а также аннулирование британского паспорта у Анны Чапман после раскрытия российской шпионской сети в США.

Выборы в Венгрии: скоро объявят первые результаты
Выборы в Венгрии: скоро объявят первые результаты обновлено 21:22
21:22 11118
Нетаньяху и Кац на позициях ЦАХАЛ в Ливане
Нетаньяху и Кац на позициях ЦАХАЛ в Ливане
21:11 705
Путин еще больше боится за свою жизнь
Путин еще больше боится за свою жизнь
20:44 2603
Тофик Алиев о медали и финале чемпионата Европы: «Поначалу это было интересно, но теперь раздражает…»
Тофик Алиев о медали и финале чемпионата Европы: «Поначалу это было интересно, но теперь раздражает…»
20:34 1212
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США обновлено 19:31
19:31 4241
Трамп грозит оставить Иран без света на 10 лет
Трамп грозит оставить Иран без света на 10 лет
19:15 2697
Тофик Алиев вновь стал призером чемпионата Европы, Сельджан Махсудова опять четвертая
Тофик Алиев вновь стал призером чемпионата Европы, Сельджан Махсудова опять четвертая обновлено
19:10 2427
Иран: «Это неправда...»
Иран: «Это неправда...»
19:09 3374
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума наша аналитика
18:08 5024
Украинцы прорывают российскую линию обороны
Украинцы прорывают российскую линию обороны
18:23 4363
Иран – Трампу: Обогащать уран будем, Ормуз наш, ХАМАС и «Хезболлу» не оставим
Иран – Трампу: Обогащать уран будем, Ормуз наш, ХАМАС и «Хезболлу» не оставим обновлено 20:59
20:59 7486
