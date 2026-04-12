Посла Ирака вызвали на королевский ковер

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Ирака, чтобы выразить обеспокоенность по поводу «продолжающихся вопиющих ударов беспилотниками и угроз таких ударов» с территории этой страны. Об этом сообщает Reuters.

В МИД королевства заявили, что на встрече с послом «подчеркнули важность ответственной реакции Ирака на эти угрозы и атаки».

Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Суд ас-Сати осудил нападения и угрозы в адрес королевства и других стран Персидского залива. В Эр-Рияде указали, что иракская сторона должна нести ответственность за предотвращение подобных угроз и атак, а также подтвердили решительное неприятие любых посягательств на суверенитет государств и попыток дестабилизации ситуации в регионе.

С начала объявленного 8 апреля двухнедельного перемирия между США и Ираном в Персидском заливе была зафиксирована серия атак беспилотников по объектам в арабских монархиях, включая Саудовскую Аравию. По информации, часть дронов была запущена вооруженными проиранскими группировками с территории Ирака.