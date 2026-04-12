Лондон пошел против Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «страны НАТО хотят прийти и помочь с проливом, и это не займет много времени, чтобы очистить его».

Великобритания не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива, передает Sky News.

CNN передает, что после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Великобритания и другие страны направят тральщики в Ормузский пролив, в Лондоне заявили, что пытаются сформировать «широкую коалицию» с Францией и другими странами для обеспечения прохода через этот водный путь.

«Мы по-прежнему поддерживаем свободу судоходства и открытие Ормузского пролива, что крайне необходимо для поддержания мировой экономики и снижения стоимости жизни», — заявил представитель правительства Великобритании телеканалу CNN.

«Взимание платы за проход через Ормузский пролив недопустимо. Мы срочно работаем с Францией и другими партнерами над созданием широкой коалиции для защиты свободы судоходства», — заявил он.

Комментарий Трампа о британских тральщиках в проливе прозвучал после того, как он объявил о начале блокировки этого водного пути ВМС США. По информации CNN, Великобритания не будет участвовать в блокаде.