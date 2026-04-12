USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Третий раунд переговоров в Исламабаде завершился. Безрезультатно
Новость дня
Третий раунд переговоров в Исламабаде завершился. Безрезультатно

«Моссад» теперь у уроженца Беларуси Гофмана

12 апреля 2026, 22:46 1270

Военный секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху генерал-майор Роман Гофман утвержден в должности директора разведслужбы «Моссад». Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Согласно ее заявлению, в воскресенье вечером кандидатуру Гофмана утвердил консультативный комитет по вопросам назначений на руководящие должности. После получения одобрения от этого комитета Нетаньяху подписал распоряжение о назначении Гофмана следующим руководителем разведки «Моссад». В эту должность он вступит 2 июня 2026 года, отметили в канцелярии.

О решении назначить Гофмана на эту должность Нетаньяху объявил в декабре 2025 года. На этом посту Гофман сменит Давида Барнеа, пятилетний срок полномочий которого истекает в июне 2026 года.

Гофман родился в 1976 году в белорусском городе Мозырь. В 1990 году вместе с родителями репатриировался в Израиль, где в 1995 году был призван на срочную службу в бронетанковые войска. В дальнейшем закончил офицерские курсы и командовал различными армейскими подразделениями вплоть до уровня дивизии. В 2022 году возглавил Национальный центр учений сухопутных войск, 7 октября 2023 года, будучи командующим Центром боевой подготовки сухопутных войск, Роман Гофман отправился в Сдерот, чтобы принять участие в отражении нападения ХАМАС на Израиль, получил тяжелое ранение в бою. В мае 2024 года стал военным секретарем Нетаньяху.

До всемирной перманентной революции рукой подать…
До всемирной перманентной революции рукой подать… горячая тема
12 апреля 2026, 23:20 1728
Орбан признал поражение. Европа поздравляет оппозицию Венгрии с победой
Орбан признал поражение. Европа поздравляет оппозицию Венгрии с победой обновлено 00:24
00:24 15175
Нетаньяху и Кац на позициях ЦАХАЛ в Ливане
Нетаньяху и Кац на позициях ЦАХАЛ в Ливане
12 апреля 2026, 21:11 1292
Путин еще больше боится за свою жизнь
Путин еще больше боится за свою жизнь
12 апреля 2026, 20:44 4766
Тофик Алиев о медали и финале чемпионата Европы: «Поначалу это было интересно, но теперь раздражает…»
Тофик Алиев о медали и финале чемпионата Европы: «Поначалу это было интересно, но теперь раздражает…»
12 апреля 2026, 20:34 2046
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США обновлено 19:31
12 апреля 2026, 19:31 5474
Трамп грозит оставить Иран без света на 10 лет
Трамп грозит оставить Иран без света на 10 лет
12 апреля 2026, 19:15 3590
Тофик Алиев вновь стал призером чемпионата Европы, Сельджан Махсудова опять четвертая
Тофик Алиев вновь стал призером чемпионата Европы, Сельджан Махсудова опять четвертая обновлено
12 апреля 2026, 19:10 2608
Иран: «Это неправда...»
Иран: «Это неправда...»
12 апреля 2026, 19:09 4472
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума наша аналитика
12 апреля 2026, 18:08 6194
Украинцы прорывают российскую линию обороны
Украинцы прорывают российскую линию обороны
12 апреля 2026, 18:23 5556

ЭТО ВАЖНО

До всемирной перманентной революции рукой подать…
До всемирной перманентной революции рукой подать… горячая тема
12 апреля 2026, 23:20 1728
Орбан признал поражение. Европа поздравляет оппозицию Венгрии с победой
Орбан признал поражение. Европа поздравляет оппозицию Венгрии с победой обновлено 00:24
00:24 15175
Нетаньяху и Кац на позициях ЦАХАЛ в Ливане
Нетаньяху и Кац на позициях ЦАХАЛ в Ливане
12 апреля 2026, 21:11 1292
Путин еще больше боится за свою жизнь
Путин еще больше боится за свою жизнь
12 апреля 2026, 20:44 4766
Тофик Алиев о медали и финале чемпионата Европы: «Поначалу это было интересно, но теперь раздражает…»
Тофик Алиев о медали и финале чемпионата Европы: «Поначалу это было интересно, но теперь раздражает…»
12 апреля 2026, 20:34 2046
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США
Пезешкиан – Путину: Иран может заключить соглашение с США обновлено 19:31
12 апреля 2026, 19:31 5474
Трамп грозит оставить Иран без света на 10 лет
Трамп грозит оставить Иран без света на 10 лет
12 апреля 2026, 19:15 3590
Тофик Алиев вновь стал призером чемпионата Европы, Сельджан Махсудова опять четвертая
Тофик Алиев вновь стал призером чемпионата Европы, Сельджан Махсудова опять четвертая обновлено
12 апреля 2026, 19:10 2608
Иран: «Это неправда...»
Иран: «Это неправда...»
12 апреля 2026, 19:09 4472
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума
Будем надеяться, что Трамп не сошел с ума наша аналитика
12 апреля 2026, 18:08 6194
Украинцы прорывают российскую линию обороны
Украинцы прорывают российскую линию обороны
12 апреля 2026, 18:23 5556
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться