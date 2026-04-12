«Моссад» теперь у уроженца Беларуси Гофмана

Согласно ее заявлению, в воскресенье вечером кандидатуру Гофмана утвердил консультативный комитет по вопросам назначений на руководящие должности. После получения одобрения от этого комитета Нетаньяху подписал распоряжение о назначении Гофмана следующим руководителем разведки «Моссад». В эту должность он вступит 2 июня 2026 года, отметили в канцелярии.

О решении назначить Гофмана на эту должность Нетаньяху объявил в декабре 2025 года. На этом посту Гофман сменит Давида Барнеа, пятилетний срок полномочий которого истекает в июне 2026 года.

Гофман родился в 1976 году в белорусском городе Мозырь. В 1990 году вместе с родителями репатриировался в Израиль, где в 1995 году был призван на срочную службу в бронетанковые войска. В дальнейшем закончил офицерские курсы и командовал различными армейскими подразделениями вплоть до уровня дивизии. В 2022 году возглавил Национальный центр учений сухопутных войск, 7 октября 2023 года, будучи командующим Центром боевой подготовки сухопутных войск, Роман Гофман отправился в Сдерот, чтобы принять участие в отражении нападения ХАМАС на Израиль, получил тяжелое ранение в бою. В мае 2024 года стал военным секретарем Нетаньяху.