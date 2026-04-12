Израиль подсчитал свои расходы на войну

По предварительной оценке Министерства финансов Израиля, война с Ираном обошлась Израилю примерно в 35 миллиардов шекелей (11,5 млрд долларов) бюджетных расходов, пишут израильские СМИ.

Ведомство отмечает, что боевые действия повлекли за собой высокие экономические издержки, включая снижение темпов роста ВВП и увеличение государственных затрат, размеры некоторых из них определятся в будущем. Основная часть расходов составляет приблизительно 22 миллиарда шекелей, связанных непосредственно с обороной Израиля и военными нуждами Армии обороны Израиля, Министерства обороны, Министерства национальной безопасности и других силовых структур.

Общая сумма государственных компенсационных выплат за прямой ущерб от ракетных ударов, потери предприятий из-за снижения производства и неоплачиваемые отпуска сотрудников оценивается в 12 миллиардов шекелей. Еще один миллиард шекелей выделят на гражданские расходы - работу больниц, реагирование на чрезвычайные ситуации и расходы Министерства социальных дел.