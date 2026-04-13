После заявлений Трампа нефти предсказали скачок

Цены на нефть могут резко вырасти из-за срыва мирных переговоров США и Ирана, а также возможной блокады Ормузского пролива, которую ранее анонсировал американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на отраслевых аналитиков.

Директор по рыночной аналитике в Energy Aspects Амрита Сен заявила, что ожидает резкого роста цен при открытии торгов в воскресенье, если США реализуют блокаду пролива, которая помешает иранской нефти поступать на рынок. Она отметила, что до сих пор Штаты позволяли исламской республике экспортировать нефть и нефтепродукты и даже ослабили санкции в отношении нефти этой страны, так как были сосредоточены на удержании цен на энергоресурсы. «Но если произойдет реальная блокада, это означает, что 1,5–1,7 млн барр. нефти в сутки будут остановлены — в дополнение к более чем 10 млн барр. в сутки, которые уже не поступают на рынок», — приводит ее слова РБК.

Аналитик Rystad Energy Хорхе Леон предположил, что после возобновления торгов в воскресенье вечером цены на нефть вырастут выше $110 за баррель. Главную роль, по его словам, играет то, что шансы на прекращение огня резко снизились.